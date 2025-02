Will Ferrell y Reese Witherspoon protagonizan comedia de Amazon Prime

El actor estadounidense Will Ferrell señala no entender por qué los jóvenes “ponen toda su vida ahí afuera” en referencia a las redes sociales, pero afirma comprender “que es la forma en la que se comunican” las nuevas generaciones, que contrastan con su forma de ver la vida.

La temprana edad a la que la hija de Jim, Jenni (Geraldine Viswanathan), se casa con su novio da lugar a una radiografía de las formas de afrontar los problemas de la generación Z, de la que estos actores se asombran por la rapidez con la que crecen.

“Es realmente fascinante porque el ritmo de la vida te golpea en los momentos más extraños, porque hay tantas cosas en las que tienes que pensar”, manifiesta Ferrel de 57 años, mientras que Whitherspoon, de 48, sostiene que cuando mira a su hija de 25 años aún la ve “pequeña”.

Por su parte, Stoller, padre de tres niñas, se sorprende cuando habla de que su hija mayor ha cumplido 17 años, algo que, asegura, “no tiene sentido” ver lo rápido que crecen conforme más años cumplen.

Pero en esta cinta también hay espacio para reflexionar sobre otros temas como los nuevos formatos televisivos, algo sobre lo que el director británico-estadounidense reconoce buscar “burlarse solo porque son divertidos”.

También hay espacio para el drama, lo que obligó a los actores a explorar diferentes registros en una misma película para “tener conversaciones reales” al mismo tiempo que rodaban, explica Ferrell, aunque siempre intentan “dar ese punto de humor” a cada escena.

La unión de Ferrell y Whitherspoon en una misma película, muy demandada en foros de cine norteamericano, fue para los actores “una delicia”, mientras que Stoller habla de ellos como “grandes estrellas de cine”, pero que a la vez “vienen muy preparados y son divertidos, encantadores y carismáticos”.

“Nick Stoller, me llamó y me dijo que estaba haciendo esta película con Will Ferrell. Y le dije, me apunto”, confesó Whitherspoon, que aseguró no preguntar ni el cuándo ni el cómo para embarcarse en el proyecto, ya que se considera una gran seguidora del actor norteamericano.

Aunque nunca habían trabajado juntos en una película, Ferrell y Witherspoon ya habían coincidido en “Saturday Night Live”. Sin embargo, ambos actores coincidieron en que la conexión entre ellos fue inmediata. “Desde el primer día en el set, supe que trabajar con Will era un sueño cumplido”, agregó Witherspoon.

Por su parte, Ferrell destacó que el guion de Stoller facilitó la creación de dinámicas familiares convincentes y cómicas entre los personajes.

La química entre ambos actores también se construyó gracias a un enfoque compartido en cómo abordar la comedia. “Aunque es una película cómica, todo se basa en los personajes. Eso nos permitió improvisar en algunas escenas, pero siempre con una base sólida escrita por Nick,” explicó Ferrell.

Nicholas Stoller reveló que la idea del film nació hace años, pero le tomó tiempo dar forma a los personajes que la historia necesitaba. “Siempre quise trabajar con Reese y con Will, así que construí los personajes pensando en ellos. Por suerte, ambos aceptaron inmediatamente y comenzamos a trabajar,” contó el director.

El reparto de La otra boda incluye nombres destacados como Rory Scoville, Geraldine Viswanathan y Leanne Morgan, quienes, según Stoller, aportaron una energía única a la película. “Tuvimos la suerte de contar con muchos de estos actores desde la primera lectura de guion, lo cual nos ayudó a definir sus papeles,” comentó.