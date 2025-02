Justin Baldoni lanza sitio web para defenderse de Blake Lively

Justin Baldoni ha lanzado su propia web para defenderse de las acusaciones de Blake Lively.

El actor y director de 41 años se encuentra actualmente inmerso en una batalla legal con Lively, de 37, su compañero de reparto en ‘It Ends With Us’ (‘Cerrando el círculo’) que le ha acusado de acoso sexual, y ha compartido una nueva web con una cronología de hechos relevantes relacionados con el caso.

Esto se produce después de que enmendó su demanda de 400 millones de dólares para acusar a Blake de darle al New York Times, que publicó un artículo detallado sobre sus afirmaciones, acceso anticipado a su denuncia de acoso sexual.

Su abogado Bryan Freedman dijo a DailyMail.com: “Esta nueva evidencia corrobora lo que sabíamos desde el principio, que debido a razones puramente egoístas, la señora Lively y todo su equipo se confabularon durante meses para destruir reputaciones a través de una compleja red de mentiras, acusaciones falsas y la manipulación de comunicaciones recibidas ilícitamente.

El continuo interés público en este caso en línea ha arrojado luz, irónicamente, sobre los hechos innegables relacionados con The New York Times y hasta qué punto la Sra. Lively y sus representantes no sólo estuvieron profundamente involucrados en el intento de derribar y difamar al Sr. Baldoni, Wayfarer Studios y sus equipos, sino que ellos mismos lo iniciaron”.Advirtió: “Tenemos todos los recibos y más”.

Blake y su marido Ryan Reynolds habían intentado bloquear el lanzamiento del sitio web, su abogado Michael Gottlieb, por su parte, afirmó que era parte de una campaña para “influir en los procedimientos y la percepción pública” del caso con “contenido incendiario”, Cabe recordar que el juicio en esta situación se llevará a cabo en marzo del 2026.

Dijo: “Además, ha dejado claro que su prioridad es ‘torpedear la carrera de Blake Lively para siempre’, entre otras cosas, creando un sitio web para publicar documentos y comunicaciones estratégicamente seleccionados entre la señora Lively y el señor Baldoni.

El sitio web publicará lo que el Sr. Freedman proclama egoístamente que serán ‘intercambios completos y sin editar de WhatsApp, textos y correos electrónicos entre Lively y Baldoni’, aunque ni los medios ni el público tendrán forma alguna de saber qué comunicaciones ha realizado selectivamente el Sr. Freedman. omitido en la divulgación, incluidas las comunicaciones que el Sr. Freedman y sus clientes pueden haber eliminado”.

En diciembre, Lively acusó a Justin de acoso sexual, después de meses de especulaciones sobre una pelea con él.

Al mismo tiempo, el New York Times publicó una historia basada en su presentación legal que acusaba a Baldoni de orquestar una campaña de publicidad negativa en su contra.

Sin embargo, él respondió demandando al Times por difamación y acusando a Blake y Ryan de usar su poder de celebridades para secuestrar su película.