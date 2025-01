Filtran audio donde se escucha a Justin Baldoni pedirle perdón a Blake Lively

”Y voy a cagarla. Voy a decir algo incorrecto. Voy a meter la pata. Probablemente te voy a hacer enojar, pero siempre me disculparé y encontraré el camino de regreso a la normalidad. Eso es algo que puedo asegurarte. Lamento haberte hecho sentir así”.

Pese a que no se conoce exactamente de cuándo es ese audio, probablemente sea de la primavera de 2023, cuando la película estaba en pre producción. En la grabación también se puede escuchar a Justin Baldoni disculpándose por llamar a la rubia actriz a las dos de la mañana.

Justin, que demandó a Lively y a su esposo Ryan Reynolds por 400 millones de dólares el 16 de enero después de que ella lo denunciara por acoso sexual, habla en el audio sobre los problemas de reescritura del guion y dicha escena.

”Creo que tú y yo hemos estado tratando de construir una relación, lo cual creo que hemos logrado con éxito. Quiero decir, aquí estamos, hablando así, yo en mi teléfono a las dos de la mañana, pero principalmente a través de mensajes de texto y notas de voz”, se escucha decir supuestamente a Baldoni en el audio.

”Y seré honesto contigo, esa no es mi mayor fortaleza. Me encanta estar con gente y estar en el espacio de alguien y estar cara a cara, y siento que ahí es donde destaco y definitivamente me quedo corto a veces en nuestros intercambios de mensajes de texto y notas de voz. Hay mucho que comunicar y hay tantas cosas sucediendo y mucho que decir, simplemente estoy deseando pasar tiempo juntos y creo que eso realmente va a ayudar mucho a nuestra química, que creo que está ahí, ha estado ahí desde el principio”, agrega el actor.