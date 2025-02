Netflix estrenará le último programa de televisión que hizo Liam Payne

El programa de televisión de Liam Payne, ‘Building the Band’, ha recibido luz verde para emitirse en Netflix a finales de este año.

La estrella de One Direction, que murió en octubre tras precipitarse desde el balcón de un hotel en Argentina, grabó un programa como juez invitado en el programa de talentos presentado por el cantante de los Backstreet Boys, AJ Maclean, y se creía que había sido puesto en espera mientras los funcionarios del gigante de streaming consultaban con los familiares de Liam, pero ahora ha sido programado para emitirse en 2025 y un informe sugiere que la familia está “sorprendida” por el anuncio.

Una fuente dijo al periódico The Sun: “Hablaron con la familia de Liam porque no querían avanzar en el proyecto sin tener en cuenta lo que pensaban. La familia tuvo la sensación de que se trataba de una celebración de Liam, una imagen de positividad. Estaba haciendo lo que mejor sabía hacer como una auténtica estrella de la boyband. Pero no le habían dado el visto bueno definitivo y, por lo que a ellos respecta, todavía estaban discutiendo cómo sería el programa. Así que les sorprendió el anuncio”.

Liam terminó el rodaje de la producción meses antes de su muerte. Y aunque los jefes de Netflix no han confirmado la fecha de estreno de la emisión, se anunció como parte de una serie de nuevos contenidos que llegarán a las pantallas este año.

El programa presenta a cantantes que quieren formar una banda, pero todos están en cabinas separadas para que no puedan verse.

Una sinopsis de la serie explica: “Todo lo que tienen los concursantes es compatibilidad musical, conexión, química y méritos... con actuaciones increíbles, un drama convincente y un gran objetivo -encontrar a la próxima gran banda musical- el escenario está preparado para una experiencia inolvidable”.

‘Building the Band’ también contará con las actuaciones de Kelly Rowland, cantante de Destiny’s Child, y Nicole Scherzinger, estrella de Pussycat Dolls.