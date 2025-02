Cameron Díaz dice que la maternidad es su ‘papel principal’ en la vida

La estrella de cine, que tiene a Raddix, de cinco años, y a Cardinal , de diez meses, con su esposo Benji Madden , declaró a la revista HELLO!: “ Ahora me siento diferente, ¡seguro! Ahora tengo una familia y eso es lo primero. Ser madre es mi papel principal; todo lo demás es secundario. Así que sí, es diferente, en el buen sentido ”.

Recientemente, la artista de 52 años hizo su esperado regreso a la industria cinematográfica al protagonizar junto a Jamie Foxx , ‘ Back in Action ’, pero admite que la maternidad ha cambiado totalmente su visión de la vida y de su carrera.

Tiempo con su esposo e hijas

Cameron también cree que se ha beneficiado de su tiempo alejada de la industria del cine.

Explicó: “Siento que me ha dado la oportunidad de volver a ponerme en contacto conmigo misma y con las cosas que me importan. Cuando haces películas, el trabajo te consume por completo. Tomarme un descanso me permitió estar con mi familia y recuperarme a mí misma, para mí y para nadie más”.

Cameron admitió anteriormente que la maternidad la ha convertido en una “persona diferente”.

La estrella de Hollywood reveló que su “perspectiva completa” ha cambiado desde que se convirtió en madre.

LEA: Zoe Saldaña habla de Karla Sofía Gascón: “Me entristece mucho porque no estoy de acuerdo”

Cameron - que ha estado casada con Benji desde 2015 - dijo a E! News: “Eres una persona diferente después de tener hijos, después del matrimonio, después de construir una vida. Todo cambia, toda tu perspectiva, todo tu mundo, tu forma de entenderlo. En mi caso, nunca había hecho una película con una familia. Así que cambian todas las casillas que hay que marcar. Eso es lo más importante, y luego todo lo demás tiene que alinearse para apoyarlo”.