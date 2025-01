Político pide que deporten a Selena Gómez y la cantante se burla de él

La actriz y cantante Selena Gómez le respondió a un político republicano que pidió que la expulsaran de Estados Unidos, luego de que se viralizara un video de la artista llorando por las masivas deportaciones de migrantes mexicanos.

“Oh, señor Parker, señor Parker...”, escribió Selena Gómez en una publicación en redes que luego borró. “Gracias por las risas y por la amenaza”.

Sam Parker, ex candidato al senado en Utah, atacó en la red social X (antes Twitter) a la productora y actriz de Only Murders in the Building, por apoyar a los indocumentados por encima de los intereses de su país.

Sam Parker escribió: “Deport Selena Gomez” (Deportar a Selena Gomez). Además, compartió un mensaje desde su cuenta personal en el que cuestionó la lealtad de la artista a su país, Estados Unidos.

En otro mensaje, Parker recordó que los abuelos de Gómez ingresaron a Estados Unidos de manera ilegal.

“Selena Gómez eligió a los inmigrantes ilegales en lugar de a Estados Unidos porque es descendiente de la tercera generación de inmigrantes ilegales mexicanos que recibieron la ciudadanía en la amnistía de 1987. Siente que Estados Unidos le debe algo, al igual que sus abuelos ilegales. ¿Tal vez Selena también debería ser deportada?”.