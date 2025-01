Laura Flores, destrozada por la muerte de su ‘niña’

El jueves 30 de enero, la actriz mexicana Laura Flores sorprendió a sus seguidores al aparecer visiblemente afectada en una transmisión en vivo.

La actriz abrió su corazón y expresó su tristeza al despedirse de su gatita Rockie, a quien consideraba como una hija.

“Desgraciadamente, me toca despedirme de Rockie... Está muy enferma y ya no tiene remedio. Está sufriendo mucho, no está bien, hemos hecho todo lo posible por ella”, compartió en un video desgarrador en Instagram.