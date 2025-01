Selena Gómez llora en público por la deportación de inmigrantes mexicanos

Selena Gómez compartió el lunes 27 de enero un video en su cuenta de Instagram en el que expresó su angustia por la reciente ola de deportaciones de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.

La cantante y actriz, quien ha expresado antes su defensa de los derechos de los inmigrantes, acompañó el video con un breve mensaje: “Lo siento” y un emoji de la bandera mexicana.

“Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Haré todo lo que pueda, lo prometo”, dijo Gómez visiblemente afectada en el video.

Más tarde, publicó otra historia en la misma red social en la que escribió: “Al parecer, no está bien mostrar empatía por las personas”. Ambas publicaciones ya fueron retiradas de su perfil.

Selena Gómez ha sido una defensora activa de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. En 2019, produjo la serie documental de Netflix Living Undocumented, que narró las historias de familias indocumentadas enfrentando incertidumbres legales en el país.

En un artículo de opinión publicado por la revista TIME en octubre del mismo año, habló sobre la experiencia migratoria de su propia familia.

“Pienso en la inmigración indocumentada todos los días y nunca olvido lo bendecida que soy por haber nacido en este país gracias a mi familia y la gracia de las circunstancias”, escribió Gómez.

En ese texto, detalló cómo su tía fue la primera de su familia en cruzar la frontera desde México hacia Estados Unidos en la década de 1970, seguida por sus abuelos, mientras su padre nació poco después en Texas.

Sin embargo, la estrella de Only Murders in the Building reconoció que su historia no es la norma. Confesó que lloró mientras veía imágenes de los protagonistas de Living Undocumented y expresó su temor por quienes enfrentan situaciones similares.

“Cuando leo los titulares de noticias o veo los debates sobre inmigración en redes sociales, siento miedo por las personas en esas situaciones. Siento miedo por mi país”, escribió.

El más reciente mensaje de Selena Gómez en Instagram surge un día después de que se llevara a cabo una redada migratoria a nivel nacional que resultó en la detención de 956 personas, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Este operativo, el mayor desde que el presidente Donald Trump asumió nuevamente el cargo, se produjo tras una serie de acciones similares que sumaron cientos de arrestos en días previos.