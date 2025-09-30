Honduras podría cerrar 2025 sin atraer inversión extranjera de nuevas empresas

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El crecimiento, de acuerdo con el reporte oficial, se debe principalmente a la reinversión de utilidades, que sumó 662.7 millones de dólares, lo que permitió compensar la caída en otras fuentes de capital como acciones, participaciones y préstamos externos.

La Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó 500.4 millones de dólares en Honduras durante el primer semestre del año, cifra que supera los 470.1 millones registrados en el mismo periodo de 2024, según el más reciente informe del Banco Central de Honduras (BCH).

En la evolución de la IED, el BCH detalla que en 2022 ingresaron 920.3 millones de dólares, en 2023 la cifra subió a 1,076.3 millones, mientras que en 2024 descendió a 993.9 millones. Para 2025 se estima que el flujo de inversión extranjera ronde los 1,000 millones de dólares.

Por sectores económicos, el mayor ingreso de capital en el primer semestre correspondió a actividades financieras y de seguros con 271.9 millones de dólares, seguido de comercio, restaurantes y hoteles con 118.7 millones.

Solo en el segundo trimestre, el rubro financiero reportó una entrada neta de 159.5 millones de dólares, atribuida a la reinversión de utilidades por parte de bancos con participación extranjera.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En cuanto al origen de la inversión, Colombia se mantiene como el principal emisor de capital hacia Honduras.

En 2023 aportó 224.4 millones de dólares, en 2024 la cifra ascendió a 298.2 millones y en el primer semestre de 2025 sumó 163.4 millones. El segundo lugar lo ocupa Bélgica, con 88.4 millones de dólares entre enero y junio del presente año.

El BCH explicó que el rubro “acciones y participaciones de capital” corresponde al ingreso de nuevas empresas al país, mientras que “otro capital” hace referencia al endeudamiento adquirido por compañías en el extranjero.