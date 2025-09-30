Banca privada de Honduras reporta caída en utilidades entre 2024 y 2025

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Entre el 5 de agosto y el 28 de octubre, el Banco Central de Honduras (BCH) elevó en dos ocasiones la Tasa de Política Monetaria (TPM) : primero de 3% a 4% y posteriormente hasta 5.75%.

Las recientes medidas de política monetaria implementadas por el gobierno de Honduras en el marco de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) han repercutido de manera negativa en los indicadores financieros de la banca privada.

Este ajuste se trasladó tanto a las tasas activas (préstamos) como a las pasivas (depósitos), encareciendo el acceso al crédito.

De acuerdo con los datos oficiales, la tasa activa promedio para nuevos créditos en moneda nacional pasó de 13.32% a 15.77% anual entre julio de 2024 y agosto de 2025, un alza de 2.45 puntos porcentuales.

Para Manuel Bautista, expresidente del BCH, estas medidas han generado un mayor costo del financiamiento y, en consecuencia, una reducción en la demanda de crédito.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) reporta que la cartera crediticia mostró una desaceleración en enero-agosto de 2024-2025, al aumentar de L642,354.1 a L679,556.8 millones, es decir, un crecimiento interanual de L37,202.7 millones.

Sin embargo, esta cifra es inferior al alza registrada en el mismo periodo 2023-2024, cuando el incremento fue de L84,542.3 millones.

El impacto también se refleja en la rentabilidad bancaria. Según el ranking de la CNBS, las utilidades del sistema pasaron de L7,126.3 millones a L6,751 millones entre enero y agosto de 2024-2025, lo que representa una reducción interanual de L375.3 millones, equivalente a 5.26%.

Los bancos con mayor rentabilidad en este periodo fueron Occidente, con L2,787.6 millones; BAC, con L1,157.9 millones; Ficohsa, con L963 millones; Banpaís, con L887.1 millones; y Atlántida, con L640.4 millones. En conjunto, estas cinco instituciones acumularon L6,436 millones, lo que equivale al 90.3% de las ganancias del sistema.