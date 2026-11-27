San Pedro Sula, Honduras.

Con la participación de 324 atletas de 17 países, Honduras dio inicio al XIV Campeonato Centroamericano de Atletismo Máster, una competencia que regresa al territorio nacional después de 11 años, ya que la última edición realizada en el país fue en 2015. La ciudad de San Pedro Sula reúne a representantes de los siete países centroamericanos y diez naciones invitadas, en una fiesta deportiva que se extenderá hasta el domingo y que contempla competencias en diferentes disciplinas y categorías.

En el primer día de actividades, los atletas hondureños destacaron con importantes resultados. Uno de ellos fue Allan Isaac Bustillo Ordóñez, quien conquistó tres medallas en salto de altura, salto de longitud y lanzamiento de disco, además de convertirse en tricampeón centroamericano, tras sus títulos obtenidos en Guatemala 2019, Costa Rica 2022 y Honduras 2026. "Gracias a Dios conseguí tres medallas, salto de altura, salto de longitud y lanzamiento de disco. Todavía me faltan tres pruebas y espero conseguir otras dos o tres medallas de oro más", expresó Bustillo, quien también tiene pendientes las pruebas de lanzamiento de bala y jabalina, esta última su especialidad. El atleta explicó que su preparación para este campeonato incluyó dos meses de entrenamiento de tres horas diarias, combinando trabajo físico y gimnasio. A sus 44 años, cuenta con aproximadamente 110 medallas y también suma tres títulos sudamericanos, conquistados en Perú 2023, Bolivia 2024 y Chile 2025. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Normalmente hago una hora y media o dos horas, pero cuando se acerca una competencia entreno alrededor de tres horas para llegar en óptimas condiciones", detalló. Bustillo también aprovechó para solicitar mayor respaldo de las autoridades y la empresa privada hacia otras disciplinas deportivas, señalando que muchos atletas deben cubrir con sus propios recursos los gastos de participación en competencias internacionales. "Que apoyen también otros deportes, que no se enfoquen solamente en el fútbol. Hay muchos deportistas que necesitan ayuda", manifestó. Por su parte, Andrea Hernández, atleta y representante de la Asociación de Atletismo Máster de Honduras, también destacó durante la jornada al conquistar la medalla de oro en salto largo, en la categoría de 35 años. Hernández calificó el primer día de competencia como agotador, pero lleno de emoción, especialmente por observar a los deportistas nacionales e internacionales conseguir sus primeras medallas y compartir experiencias. "Ha estado bastante cansado, pero emocionante, porque ha sido bonito ver a los atletas centroamericanos y a los invitados de fuera de Honduras contentos, porque ya llevan algunas medallas", comentó. La atleta también mostró la medalla obtenida, cuyo diseño incorpora elementos representativos de San Pedro Sula, detalle que, según explicó, ha llamado la atención de los participantes. Como parte de la Asociación de Atletismo Máster de Honduras, Hernández explicó que organizar un campeonato de esta magnitud representa un importante esfuerzo, debido a la coordinación de jueces, materiales, implementos deportivos, escenarios y protocolos necesarios para garantizar el desarrollo de las competencias. Sin embargo, destacó el respaldo recibido por parte de las marcas patrocinadoras y el apoyo humano que ha permitido sacar adelante el evento.