UEFA castiga con dureza a Prestianni por insultos racistas a Vinícius en Champions

Portugal.

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA sancionó este viernes con seis partidos por "conducta discriminatoria (es decir, homofóba)" al jugador del Benfica Gianluca Prestianni durante el partido que disputó su equipo frente al Real Madrid en la Liga de Campeones.

El pasado 17 de febrero, durante el choque de ida de los dieciseisavos de final de la competición, Prestianni se tapó la boca con la mano y se dirigió a Vinícius, que denunció al árbitro del partido, François Letexier, que el futbolista del Benfica le había llamado "mono".

El colegiado activó el protocolo para estos casos y el partido se detuvo durante una decena de minutos. Prestianni entonces negó haber insultado de forma racista a Vinícius y semanas después, en una entrevista con 'Telefe', confirmó que le había llamado "maricón". "Para los argentinos es un insulto normal.