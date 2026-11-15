Provocó un gol: Ronaldinho regresa al fútbol con el Ravena de la Serie C

Italia.

El astro brasileño Ronaldinho Gaúcho volvió a pisar un terreno de juego este domingo, tras más de once años de su retirada como futbolista profesional, con la camiseta del Ravena, que milita en la Serie C italiana, con el que jugó cuarenta y cinco minutos y participó en el gol que puso en ventaja a su equipo, el Revena ganó 2-0. Con una equipación concebida para la ocasión, diseñada con un estilo elegante en blanco y oro con el característico monograma "10 R" de 'Dinho', una tipografía que rinde homenaje a las botas clásicas Nike Total 90 y unos gráficos inspirados en los mosaicos bizantinos de la ciudad de Rávena, el legendario jugador saltó al campo del Estadio Bruno Benelli para el derbi contra el Forlì.

Ronaldinho, de 46 años, hizo su aparición antes de que arrancara el partido agarrado de la mano de un niño que no podía ocultar su felicidad, con quien el brasileño bromeaba y sonreía. Vestido con guantes y manga larga para protegerse del frío de la ciudad norteña, lució también el moño recogido con una cinta para el pelo, una imagen icónica que le acompañó durante buena parte de su carrera. Así se materializó su regreso al fútbol. La expectación era máxima, y fue necesario habilitar 1.800 asientos adicionales para elevar el aforo del recinto hasta los 6.500 espectadores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En las gradas se encendieron bengalas y fuegos artificiales, reflejo de la fiesta que vivió una ciudad de apenas 156.000 habitantes y que este domingo se convirtió en uno de los grandes focos de atención del fútbol mundial.

'Dinho' tocó su primer balón en el minuto siete, cuando se ofreció a sacar un córner que no encontró rematador. Dos minutos después, el brasileño intentó filtrar un pase al borde del área que interceptó la defensa del Forlì. Lo consiguió, en una jugada similar, en el minuto 13. En el 18 puso un centro medido desde un saque de esquina que remató su compañero Giulio Donati, pero fue rechazado por el guardameta rival. Ya en el minuto 36, Ronaldinho participó en el 1-0 con un pase a Lorenzo Lonardi, que asistió a Donati para poner el primer gol en el marcador y desatar la locura en la grada. A tres minutos de ser destituido en el descanso, el brasileño recibió el balón en el mediocampo y lo protegió antes de ser derribado por un rival, que se disculpó y desató la sonrisa de la leyenda brasileña, que inmediatamente aceptó las disculpas del rival. Dejó el terreno de juego con el 1-0 a favor del Ravena, entre risas, aplausos y saludos de la grada.