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Ronaldinho muestra su magia: listo para volver 11 años después con impensado equipo

Ronaldinho redebutará 11 años después de su retiro en la Serie C italiana con la camiseta del Ravena.

  • Actualizado: 14 de noviembre de 2026 a las 10:09 -
  • Agencia EFE
Ronaldinho muestra su magia: listo para volver 11 años después con impensado equipo

Ronaldinho realizó su primer entrenamiento con el Ravena y demostró que su magia sigue intacta.
Forli, Italia.

El exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho llegó este viernes a Italia para preparar su regreso a los terrenos de juego con el Ravena, equipo de la Serie C italiana, con el que podría disputar el próximo domingo el derbi frente al Forli.

El brasileño, de 46 años, aterrizó en el aeropuerto de Forlì (norte de Italia), donde fue recibido por el presidente del club, Ignazio Cipriani, con quien mantiene una buena relación.

El entrenador del conjunto italiano, Andrea Mandorlini, avanzó que el exinternacional brasileño podría disputar alrededor de media hora en el encuentro, aunque todavía no ha confirmado en qué posición jugará y si saldrá desde el once inicial o desde el banquillo.

Así fue la llegada de Ronaldinho al aeropuerto de Forlì (norte de Italia).

Así fue la llegada de Ronaldinho al aeropuerto de Forlì (norte de Italia).

Ronaldinho realizó este sábado su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros, después de una sesión individual que hizo el viernes, según adelantaron medios locales.

El encuentro supondría el regreso de Ronaldinho a la competición oficial, once años después de disputar su último partido profesional, tras cerrar su etapa en el Fluminense en 2015.

Ronaldinho acaparó todas las miradas en su primer entrenamiento con el Ravena.

Ronaldinho acaparó todas las miradas en su primer entrenamiento con el Ravena.

Ronaldo de Assis Moreira, conocido como Ronaldinho, fue uno de los grandes referentes del fútbol brasileño y mundial. Se proclamó campeón del mundo con Brasil en 2002, conquistó el Balón de Oro en 2005 y fue elegido en dos ocasiones mejor jugador del mundo por la FIFA.

Durante su carrera militó en clubes como Gremio, Paris Saint-Germain, Barcelona y Milan, además de Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense.

Su etapa más brillante llegó en el Barcelona, con el que ganó dos ligas españolas y una Champions League. Su fútbol le convirtió en uno de los jugadores más reconocidos de su generación.

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Agencia EFE
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