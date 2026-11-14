Ronaldinho muestra su magia: listo para volver 11 años después con impensado equipo

Forli, Italia.

El exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho llegó este viernes a Italia para preparar su regreso a los terrenos de juego con el Ravena, equipo de la Serie C italiana, con el que podría disputar el próximo domingo el derbi frente al Forli.

El brasileño, de 46 años, aterrizó en el aeropuerto de Forlì (norte de Italia), donde fue recibido por el presidente del club, Ignazio Cipriani, con quien mantiene una buena relación.

El entrenador del conjunto italiano, Andrea Mandorlini, avanzó que el exinternacional brasileño podría disputar alrededor de media hora en el encuentro, aunque todavía no ha confirmado en qué posición jugará y si saldrá desde el once inicial o desde el banquillo.