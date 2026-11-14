​​​​​​Ronaldinho vuelve al fútbol: horario y dónde ver su esperado regreso

Italia.

El fútbol se prepara para vivir uno de esos acontecimientos que despiertan la nostalgia de millones de aficionados. Ronaldinho Gaúcho, uno de los jugadores más talentosos y carismáticos de la historia, volverá a disputar un partido oficial este domingo 15 de noviembre, cuando vista la camiseta del Ravenna FC para enfrentarse al Forlì, en un derbi regional correspondiente a la Serie C del fútbol italiano. A sus 46 años, el astro brasileño protagonizará un regreso inesperado a los terrenos de juego, más de una década después de su última aparición en un encuentro oficial. Su presencia ha generado una enorme expectativa en Italia y en el resto del mundo, donde los aficionados esperan volver a disfrutar de las jugadas, los regates y la sonrisa que convirtieron al exjugador del Barcelona y del AC Milan en una auténtica leyenda del deporte.

El encuentro se disputará en el estadio Bruno Benelli, casa del Ravenna, que se prepara para recibir a una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial. La expectativa es tan grande que el club habilitó una tribuna temporal para atender la demanda de aficionados interesados en presenciar el regreso del brasileño. El partido está programado para las 17:30 horas de Italia, es decir, las 10:30 de la mañana en Honduras.

Vuelve su magia

La última aparición oficial de Ronaldinho se remonta al 26 de septiembre de 2015, cuando defendió los colores del Fluminense en un partido frente al Goiás por el campeonato brasileño. Aquella tarde fue titular y disputó la primera mitad del encuentro, que terminó con victoria de su equipo por 2-0. Desde entonces, el campeón del mundo con Brasil en 2002 no volvió a competir oficialmente como futbolista profesional. Aunque anunció su retiro en 2018 y posteriormente participó en partidos de exhibición y encuentros especiales, su regreso con el Ravenna representa una oportunidad extraordinaria para volver a verlo en una competición oficial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El anuncio de su incorporación al conjunto italiano sorprendió a muchos aficionados. Ronaldinho había sido presentado como parte del proyecto deportivo e institucional del club, pero durante meses existieron dudas sobre si finalmente volvería a pisar el césped para disputar un encuentro competitivo. Esas interrogantes quedaron despejadas después de que el entrenador Andrea Mandorlini confirmara que el brasileño será titular frente al Forlì. El técnico explicó que la duración de su participación se decidirá durante el partido, tomando en cuenta las condiciones del jugador y las necesidades del equipo.

La decisión convierte el derbi en un acontecimiento especial para el Ravenna, que espera aprovechar la presencia de su nueva estrella sin perder de vista la importancia de sumar puntos en la competición.

Un derbi que paraliza al Ravenna

El encuentro frente al Forlì no será únicamente una oportunidad para ver nuevamente a Ronaldinho en acción. También tendrá importancia para el Ravenna en su lucha por mantenerse en los primeros puestos de su grupo en la tercera división italiana. El conjunto local llega situado en la segunda posición, con 29 puntos después de 13 jornadas, mientras que su rival ocupa el decimoquinto lugar con 15 unidades. El Ravenna buscará prolongar su buena dinámica y sumar una nueva victoria que le permita continuar en la pelea por el ascenso. Sin embargo, buena parte de la atención estará centrada en el número 10 brasileño. Su llegada ha transformado un partido de la Serie C en un acontecimiento seguido internacionalmente, con aficionados pendientes de su primera aparición oficial desde 2015.

El regreso también representa una oportunidad comercial y deportiva para el Ravenna, que pretende aprovechar la repercusión mundial de su nuevo integrante para aumentar la visibilidad del club y atraer a nuevos seguidores.



HORARIO Y DÓNDE VERLO

Los aficionados hondureños podrán seguir la información del partido entre Ravenna y Forlì, programado para este domingo 15 de noviembre a las 10:30 de la mañana, hora de Honduras.