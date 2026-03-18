Olimpia vs Olancho FC, EN VIVO, Liga Nacional Honduras: Horario y dónde verlo

Comayagua, Honduras.

A las 5:15 PM de la tarde, los reflectores viajarán a Comayagua, con el compromiso entre Olimpia vs Olancho FC, en el duelo más atractivo de esta jornada.

Las emociones del Torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras no para y este miércoles 18 de marzo se disputan tres de los cinco encuentros correspondientes a la jornada 13.

Los leones regresan a la excapital de Honduras, en donde buscarán los tres puntos para acercarse a los líderes Motagua y Real España. En la tabla de posiciones, los merengues son terceros con 18 puntos, está cuatro puntos debajo de azules y aurinegros.

Es de resaltar que el equipo olimpista cambiará de sede porque el Estadio Nacional Chelato Uclés albergará el concierto de Grupo FIRME.

El Rey de Copas viene de dos triunfos consecutivos tras doblegar al Génesis PN y Platense, por lo que poco a poco está confirmando su mejoría tras un inicio irregular.

Olancho FC , por su parte, viene de vapulear a Real España en el Estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa. Los olanchanos cuentan con 17 unidades y son cuartos en la clasificación, por lo que de ganar, le pasarán en la tabla a los leones.

El equipo pampero ha demostrado que puede competirle a cualquiera cuando logra imponer su ritmo de juego. Además, cuentan con futbolistas que pueden marcar diferencia en el uno contra uno, lo que los convierte en un rival peligroso si se les concede terreno.