Juticalpa vs Marathón, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

Juticalpa y Marathón protagonizan un duelo atractivo de la jornada 13 del Torneo Clausura 2026, en un choque clave por sus aspiraciones en la tabla.

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL JUTICALPA VS MARATHÓN

ALINEACIONES TITULARES

JUTICALPA FC: 35- Enrique Facussé; 16- Yervis Gutiérrez, 24- Fabricio Silva, 6- Júnior García, 12- Teófilo Casildo. 27- Wisdon Quaye; 20- Roger Gonzáles, 23- Héctor Castellanos, 10- Marcelo Canales, 18- Júnior Lacayo; 34- Diego Ledesma.

MARATHÓN: 19- Jonathan Rougier; 26- Samuel Elvir, 3- Kenny Bodden, 4- Javier Rivera, 19- José Aguilera; 5- Francisco Martínez, 7- Isaac Castillo, 10- Damín Ramírez, 27- Carlos Pérez, 54- Jaylor Fernández; 79- Rubilio Castillo.

-- LA PREVIA--

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional continúa su curso, dejando a su paso grandes enfrentamientos, resultados sorpresivos y momentos vibrantes en esta nueva edición del fútbol hondureño.

El balompié catracho vivirá un atractivo duelo en la jornada 13, cuando Juticalpa reciba un Marathón en un compromiso que promete intensidad y buen espectáculo sobre el terreno de juego.

El encuentro está programado para iniciar a las 3:00 pm, hora de Honduras. La transmisión estará a cargo de Deportes TVC, mientras que también podrás seguir el minuto a minuto a través de Diario La Prensa.

Redacción La Prensa
