Exon Arzú y su confesión tras ser convocado a la Selección de Honduras

El joven futbolista hondureño Exon Arzú vive uno de los momentos más especiales de su carrera tras recibir su primera convocatoria a la Selección de Honduras para el duelo ante Perú, una noticia que tomó por sorpresa pero que asumió con profunda alegría y gratitud.
El jugador reconoce que es un sueño cumplido, aunque tiene claro que esto apenas comienza, ya que su objetivo es alcanzar su máximo nivel, mantenerse en el equipo nacional y seguir creciendo profesionalmente. Con humildad y fe, Arzú aseguró que buscará aprovechar cada oportunidad, consciente de que el verdadero reto no es llegar, sino sostenerse.
Entrevista con Exon Arzú
Después de tanto tiempo comienzan a darse las circunstancias, comienzan a darse los sueños de todo jugador
Gracias a Dios por todo, muy feliz, contento.
¿Cómo lo tomaste? ¿Te cruzaba por la mente, porque has tenido pocos minutos en el equipo?
Sí, no me lo esperaba, pero gracias a Dios pasó y bueno, voy a intentar darlo todo si se da la oportunidad.
Aprovechar esta gran oportunidad que se te está dando
Claro que sí, ¿no? Siempre confiar en Dios para poder hacer las cosas bien cuando toque.
¿Cómo ha sido este regreso a Honduras, este regreso a Real España para vos, luego de todo lo que ha pasado?
No, la verdad me ha caído bien, porque me he encontrado con un grupo sano, un grupo que quiere ayudar y sobre todo un grupo que está haciendo las cosas bien.
¿En qué es lo que más has insistido para poder tomar a bien esta convocatoria?
No, como siempre digo, en hacer las cosas bien, en trabajar, en hacer las cosas bien.
¿Los compañeros qué te han dicho?
Todo, todo, me han felicitado y todo bien, feliz.
Ahora bien, ¿cómo fue ese momento cuando miraste en las redes sociales lo de la convocatoria? ¿Con quién estabas? ¿Qué hacías en ese momento? ¿Qué pasó después?
No, yo estaba acostado, estaba descansando y me lo mandó mi hermano y bueno, la agarré muy feliz, agradecido con Dios.
El trabajo viene desde que estabas en reserva aquí en Real España y te vas para Estados Unidos, regresas y te convocan a la selección
Sí, sí, es un sueño cumplido para mí, gracias a Dios por todo y bueno, ahora ir a disfrutar ese momento.
No quedarse solamente con ese sueño y esa primera convocatoria, ese trabajo es el doble ahora para poderte mantener ahí
Claro, ser constante porque llegar es fácil, como dice mi mamá, pero mantenerse es lo difícil. Entonces voy a intentar estar ahí compitiendo al máximo con el equipo primero para poder estar en la selección.
Ahora bien, el consejo para los jóvenes que están trabajando, luchando para poder ganarse un puesto en primera división y, no digamos, en la selección. ¿Qué les aconsejas?
Bueno, como joven que soy, perdón, pues que sigan trabajando y que crean mucho en Dios y que hagan las cosas bien.
Ahora bien, con esto que está sucediendo, especialmente con la convocatoria, ¿cuál es ese objetivo que viene para tu vida, para tu carrera futbolística?
Pues agarrar mi máximo nivel, mantenerme en la selección y seguir creciendo.
Exon Arzú, el puesto definitivo, ¿cuál jugabas? Porque últimamente el profe te está tirando como de carrilero, pero aquí en reserva jugabas como nueve
Sí, sí, jugué de nueve y de extremo, pero bueno, donde se ocupe alguien, ahí estoy yo, siempre y cuando esté en el once titular.
¿Ya has podido hablar con el entrenador de la selección?
No, todavía no, pero ya va a llegar el momento.
Varios extremos en esta convocatoria y también otros haciendo fila por ahí, ¿qué opinas al respecto de esto?
No, pues creo que a todo el mundo le puede llegar su momento. Y nada, ahora me toca a mí, voy a intentar mantener y seguir en el puesto.
¿De este cuadro a quién admirás? ¿A quién le seguís la pista desde muy pequeño?
A Darixon Vuelto, me gusta mucho cómo juega Vuelto.
¿Y en la selección?
La selección, bueno, Quioto en su momento, me gustó mucho, me gusta mucho.