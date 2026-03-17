Romell Quioto reacciona tras no ser convocado por Honduras: Mensaje a seleccionado

"Nadie te preparó para lo que ibas a vivir, de pronto las cosas pasaron y cuando volteaste ya estabas ahí, atravesando tu momento más difícil, algunos días con ansiedad, otros con tristeza y muchos otros llorando en silencio, pero mírate, aquí estás, lo sigues intentando a pesar de todas las batallas que has estado sanando en silencio", comenzó diciendo Quioto en su cuenta oficial de Instagram.