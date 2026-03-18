Inter Miami-Nashville en Champions Concacaf: hora y dónde ver el Messi vs Nájar

Miami, Estados Unidos.

En la primera batalla, empataron 0-0 en la ida y para el segundo puso se jugará en Miami, con el inconveniente para los de Mascherano de que la regla del gol visitante sigue vigente en esta competicipon.

¡Por el pase a cuartos! El Inter Miami de Lionel Messi encara este miércoles un nuevo desafío en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 y lo hace ante el complicado Nashville , club donde militan los hondureños Andy Nájar y Bryan Acosta, para definir el pase a los cuartos de final del torneo.

Las ´Garzas´ tienen que ganar o igualar sin recibir goles, ya que un empate con goles les dejaría eliminados. Por su parte, al equipo de los catrachos les funciona el triunfo o el empate por cualquier cantidad de anotaciones.

Una de las grandes dudas era la presencia de los argentinos Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Sin embargo, el entrenador Javier Mascherano, afirmó este martes que ambos jugadores, que no viajaron a Charlotte el pasado fin de semana para la jornada 4 de la MLS, están "en perfectas condiciones" para la vuelta de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El técnico argentino indicó que consensuó con ambos jugadores que no fueran convocados a Charlotte para que pudieran descansar de cara al encuentro de este miércoles contra Nashville, en el que el Inter Miami se juega su futuro en el torneo continental.

"Es una final para nosotros. Esta competición nos ilusiona (y) tenemos la esperanza de seguir progresando y llegar a lo mas alto", añadió Mascherano en rueda de prensa.

"Hay que ganar el partido, lamentablemente no pudimos convertir de visitantes. (...) Mañana tenemos que ir a por esa victoria que nos clasifique", dijo el preparador.

Para ello, Mascherano hizo un llamamiento a los seguidores del Inter Miami para que acudan a apoyarles por última vez al Chase Stadium, puesto que Las Garzas migrarán al nuevo estadio permanente del club, el Nu Stadium, a partir del 4 de abril.

"Es un partido muy importante en el que vamos a necesitar su apoyo para poder pasar", agregó.