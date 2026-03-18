Barcelona vs Newcastle, EN VIVO: ¡Buscan el pase a cuartos en Champions!

Barcelona, España.

El 1-1 de la ida en St James' Park, con gol de Lamine Yamal de penal en el minuto 95, deja la clasificación muy abierta. Así pues, contra un equipo con exactamente con la misma meta, solo vale la victoria. En juego, un billete para los cuartos del certamen.

El Barcelona tiene este miércoles una cita muy importante en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El cuadro azulgrana recibe al Newcastle en el Camp Nou y solo tienen un objetivo en mente: ganar para seguir su camino en la máxima competición continental.

-- DATOS PREVIOS --

El Barça tiene muchas razones para creer en la clasificación si se miran las estadísticas. La historia dice que ha jugado un total de seis eliminatorias en las que la ida fuera de casa, en la Champions League, acabó con 1-1.

La buena noticia es que, en cinco de estas ocasiones, terminó pasando a la siguiente ronda: Lyon (5-2, 2008-09), Stuttgart (4-0, 2009-10), Chelsea (3-0, 2017-18) y Napoli (3-1 en los años 2020 y 2024).



La única eliminatoria que no cayó a favor de los culés fue la de la temporada 2002-03 contra la Juventus. Ya en los cuartos de final, el Barcelona no pudo defender el 1-1 de la ida y acabó cayendo en el Camp Nou en la prórroga con un gol de Zalayeta (1-2).

Además, los catalanes han ganado sus dos partidos en casa ante el Newcastle en la Champions, ya que esos resultados son 1-0 en noviembre de 1997 y 3-1 en diciembre de 2002.

El Barça tiene una ventaja, y es que jugará con su jugador número 12: el Camp Nou. Porque, desde el regreso a casa, se ha conseguido un pleno de victorias.

Desde la visita del Athletic Club el pasado noviembre, el Barcelona ha salido victorioso en los 12 partidos que se han disputado: Athletic Club (4-0), Alavés (3-1), Atlético (3-1), Frankfurt (2-1), Osasuna (2-0), Oviedo (3-0), Copenhague (4-1), Mallorca (3-0), Levante (3-0), Villarreal (4-1), Atlético en la Copa (3-0) y Sevilla (5-2).

