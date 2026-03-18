Real Madrid atento a Courtois: lo que informan antes de jugar contra Atlético

Madrid, España.

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, conocerá el jueves tras una resonancia magnética si sufre una lesión muscular en el abductor derecho o simplemente una sobrecarga, tras ser sustituido en el descanso del partido en el Etihad en la Champions League y guardar reposo el miércoles.

Pese a que Courtois sintió la molestia muscular en el calentamiento del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, decidió jugar el partido y acabar siendo clave impulsando el triunfo del Real Madrid con cuatro paradas en la primera parte.

Con 1-1 en el marcador del Etihad, el City en inferioridad numérica tras la expulsión de Bernardo Silva y tres tantos de margen de la ida en favor del Real Madrid, Álvaro Arbeloa decidió el cambio por Andriy Lunin por precaución.