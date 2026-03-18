Messi anota su gol 900: así fue el histórico tanto y la distancia con Cristiano

Miami, Estados Unidos.

¡Histórico! Lionel Messi sigue dejando huella en el fútbol y este miércoes 18 de marzo alcanzó la cantidad de 900 goles en su carrera. El argentino abrió el marcador en el duelo entre el Inter Miami vs Nashville en la vuelta de octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

El el equipo del capitán argentino igualó sin goles en la ida y encararon este juego con la misión de no recibir anotaciones, ya que en esta competición se valora el tanto de visita.

El Inter Miami comenzó de la mejor manera ante el equipo donde militan los hondureños Andy Nájar y Bryan Acosta, y que mejor que su capitán para liderar en la ofensiva y romper con el empate ante su gente en el Chase Stadium.