Messi anota su gol 900: así fue el histórico tanto y la distancia con Cristiano

¡Histórico! Lionel Messi sigue dejando huella en el fútbol y este miércoes 18 de marzo alcanzó la cantidad de 900 goles en su carrera. El argentino abrió el marcador en el duelo entre el Inter Miami vs Nashville en la vuelta de octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.
El el equipo del capitán argentino igualó sin goles en la ida y encararon este juego con la misión de no recibir anotaciones, ya que en esta competición se valora el tanto de visita.
El Inter Miami comenzó de la mejor manera ante el equipo donde militan los hondureños Andy Nájar y Bryan Acosta, y que mejor que su capitán para liderar en la ofensiva y romper con el empate ante su gente en el Chase Stadium.
Sergio Reguilón recibió sobre la escuadra, superó a Nájar y mandó el centro raso. Dicho balón llegó para Lionel Messi, quien se perfiló y remató para vencer a Brian Schwake en el fondo y colocar el 1-0 del partido.
Este tanto significó el primero de la serie de los octavos de final entre el Inter Miami vs Nashville y, no solo eso, sino una anotación histórica para el capitán argentino que llegó a los 900 goles en su carrera profesional.
Asimismo, Lionel Messi acortó distancias en la carrera para alcanzar los 1,000 goles. Cristiano Ronaldo lidera la histórica tabla con 964 tantos y el argentino ya se pone a 64 anotaciones de diferencia con el portugués.