Cristiano Ronaldo falla penal y sale lesionado en remontada del Al Nassr

Riad, Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo padeció una noche individualmente desafortunada en el partido de la vigésima cuarta jornada de la Liga Saudí, ante el Al Fayha, con un penalti fallado y una sustitución por lesión en el tramo final, enmendada por la victoria de su equipo (1-3) que le mantiene en el liderato de la competición.

El luso pudo ampliar su cuenta anotadora y acercarse a la cifra de 1000 goles que pretende alcanzar antes de retirarse del fútbol en activo. Pero su lanzamiento, a los once minutos, se marchó fuera, cerca del palo derecho del portero colombiano Orlando Mosquera. Es el trigésimo sexto lanzamiento desde los once metros que marra el astro luso.

Peor se puso el partido para su equipo en el añadido de la primera parte, con un autogol de Abulelah Al Amri cuando intentaba desviar un pase por la derecha. Fue el primer tanto que encajó el Al Nassr en los diez últimos partidos.