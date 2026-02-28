  1. Inicio
Cristiano Ronaldo falla penal y sale lesionado en remontada del Al Nassr

El portugué vivió un partido para el olvido luego de errar un penal y salir lesionado en el partido del Al Nasrr vs Al Fayha.

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 17:37 -
  • Agencia EFE
Riad, Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo padeció una noche individualmente desafortunada en el partido de la vigésima cuarta jornada de la Liga Saudí, ante el Al Fayha, con un penalti fallado y una sustitución por lesión en el tramo final, enmendada por la victoria de su equipo (1-3) que le mantiene en el liderato de la competición.

El luso pudo ampliar su cuenta anotadora y acercarse a la cifra de 1000 goles que pretende alcanzar antes de retirarse del fútbol en activo. Pero su lanzamiento, a los once minutos, se marchó fuera, cerca del palo derecho del portero colombiano Orlando Mosquera. Es el trigésimo sexto lanzamiento desde los once metros que marra el astro luso.

Peor se puso el partido para su equipo en el añadido de la primera parte, con un autogol de Abulelah Al Amri cuando intentaba desviar un pase por la derecha. Fue el primer tanto que encajó el Al Nassr en los diez últimos partidos.

Mal se le ponía el panorama para los visitantes que necesitaban la victoria para mantener el primer puesto de la tabla porque su perseguidor, el Al Ahli, había ganado su partido contra el Al Riyadh y se puso provisionalmente por delante.

Pero en el tramo final el equipo de Jorge Jesús dio la vuelta a la situación. En el minuto 72 Sadio Mane empujó un pase de Kingsley Coman desde la derecha y ocho después consumó la remontada con el tanto en su portería del meta Mosquera. Joao Felix, tras un corner, disparó desde fuera del área al poste y el rebote le pegó en la espalda al arquero y alcanzó la red.

Un minuto después Cristiano Ronaldo sintió una molestia muscular y fue sustituido por Abdullah Al Hamdam que hizo el 1-3 definitivo a pase de Joao Felix.

El Al Nassr sigue líder de la Liga de Arabia Saudí con dos puntos de ventaja sobre el Al Ahli.

