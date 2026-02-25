Cristiano anotó su gol 965 y se aleja de Messi: así queda la distancia en tabla

Riad, Arabia Saudita.

¡Cada vez más cerca! El portugués Cristiano Ronaldo sigue acumulando goles y este miércoles acortó la distancia a los mil tantos tras anotar en la goleada del Al Nassr ante el Al Najma (5-0), exequipo de los hondureños Romell Quioto y Deiby Flores. El jugeo era correspondiente a la jornada 23 de la Liga de Arabia Saudita. El combinado comandado por CR7 endoso una nueva paliza para tomar el liderato con 58 unidades, dos por encima de su más grande perseguidor, el Al Ahli. Cristiano Ronaldo abrió la cuenta apenas en el minuto 7 y lo hizo desde la vía penal. Posteriormente, Kingsley Coman aumentó la cuenta en el 31'.

El marcador se cerró con el sorpresivo doblete del ex del Barcelona Íñigo Martínez (42' y 80') y el tanto de Sadio Mané en el arranque del segundo tiempo (52'). El astro luso, que fue sustituido a la hora de juego con el partido decidido y después de una asistencia a su compañero Sadio Mane, que hizo el cuarto, suma veintiún tantos en la Liga Saudí. Cristiano Ronaldo el tercer anotador del torneo, con uno menos que el mexicano Julián Quiñones, del Al Qadsiah y a dos del inglés Ivan Toney del Al Ahli, que tiene veintitrés. El Al Nassr lidera la Liga de Arabia Saudí con dos puntos de ventaja sobre el Al Ahli y tres respecto al Al Hilal.

