Londres, Inglaterra.

El inicio de Mauricio Pochettino está lejos de ser el deseado, aunque quizás esté siendo el esperado por lo que todos sabían que se iba a encontrar en este equipo, sin rumbo y sin capacidad de reacción. Los 'Diablos Rojos', que no levantan cabeza y dormirán otra jornada en descenso, fueron goleados por el Brentford (0-4) y suman dos derrotas y un empate desde la llegada del argentino al banquillo. Y la pregunta es ¿cómo va a levantar esto Pochettino? Porque la sensación es que el problema es de raíz y supera a cualquier entrenador. Lo visto ante el Brentford, un partido sin alma, con jugadores que no se lo creen y vencidos en todas las facetas, no es muy diferente a lo que se vio con Michael Carrick y antes con Rúben Amorim, Erik Ten Hag y varios otros. Es la misma historia de siempre, pero con diferente protagonista.

Pochettino ha tratado de imponer sus ideas y sorprendió este sábado con la alineación en punta de Joshua Zirkzee en detrimento de los suplentes Brian Mbeumo y Matheus Cunha, pero ni aun así. Después de que Harry Maguire se estrellara en el larguero y Anthony también tuviera un balón en la madera, las urgencias defensivas de este equipo salieron a relucir. Callum Wilson, un futbolista que tiene ya 34 años y que venía al Brentford para ser suplente, le hizo el lio a los dos centrales y con un disparo centrado batió al discutido Senne Lammens. Minutos después, era otra vez Wilson el que marcaba al belga, aunque en esta ocasión a puerta vacía después de que Dango Ouattara sentara a Lisandro Martínez y le sirviera el tanto en bandeja. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Demasiado sencillo para el Brentford, que no sufrió a partir de ahí más allá de un disparo al larguero de Youri Tielemans al inicio de la segunda mitad.