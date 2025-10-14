Liga Nacional regresa hoy: partido y clásicos de la jornada 14 del Apertura 2025

San Pedro Sula, Honduras.

¡Vuelve la acción en Liga Nacional! Este martes 14 de octubre comienza la jornada 14 del Torneo Apertura 2025. Luego del parón por la fecha FIFA regresa la actividad del fútbol hondureño con el duelo entre CD Choloma vs Lobos de la UPNFM.

El Estadio Rubén Deras será el escenario del primer cotejo en este nuevo capítulo que inicia rápidamente luego de la actividad de la Selección de Honduras ante Costa Rica y Haití en las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

CD Choloma toma protagonismo y esta noche tiene en casa a los Lobos a partir de las 7:30 PM. El cuadro dirigido por Jorge Ernesto Pineda viene de un largo descanso, ya que en la pasada fecha no tuvieron actividad: su último partido fue la derrota ante el Olimpia (2-0) el pasado 28 de septiembre en el Nacional.