Liga Nacional regresa hoy: partido y clásicos de la jornada 14 del Apertura 2025

¡Vuelve la acción en Liga Nacional! Este martes 14 de octubre comienza la jornada 14 del Torneo Apertura 2025. Luego del parón por la fecha FIFA regresa la actividad del fútbol hondureño con el duelo entre CD Choloma vs Lobos de la UPNFM.
El Estadio Rubén Deras será el escenario del primer cotejo en este nuevo capítulo que inicia rápidamente luego de la actividad de la Selección de Honduras ante Costa Rica y Haití en las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.
CD Choloma toma protagonismo y esta noche tiene en casa a los Lobos a partir de las 7:30 PM. El cuadro dirigido por Jorge Ernesto Pineda viene de un largo descanso, ya que en la pasada fecha no tuvieron actividad: su último partido fue la derrota ante el Olimpia (2-0) el pasado 28 de septiembre en el Nacional.
Frente a ellos, los Lobos que también cayeron ante el cuadro Albo, pero en el Estadio Emilio Willimas de Choluteca (1-2). Los universitarios se ubican en el sexto puesto con 16 puntos, mientras que el cuadro local es penúltimo con 7 unidades, solo por encima del Victoria con 6.
RESTO DE LOS PARTIDOS DE LA JORNADA 14: CON CLÁSICOS
La acción continúa este miércoles 15 de octubre con dos cotejos. Platense recibirá en el Estadio Excélsior al Victoria a partir de las 3:00 PM y más adelante se viene uno de los platos fuertes: Marathón y Real España se enfrentarán en el derbi sampedrano a las 7:30 PM.
Ya el jueves 16 se juega otro derbi. Olancho FC tendrá en casa al Juticalpa FC, cotejo que comenzará a las 5:15 PM. La jornada 14 cierra con broche de oro con el clásico entre Motagua vs Olimpia que está pactado a iniciar a las 7:30 PM. Para esta fecha descansa el Génesis PN.
FECHAS Y HORARIOS DE LOS PARTIDOS DE LA JORNADA 14
- Martes 14 de octubre / CD Choloma vs Lobos de la UPNFM (7:30 PM - Transmite: Deportes TVC)
- Miércoles 15 de septiembre / Platense vs Victoria (3:00 PM - Transmite: Deportes TVC) / Marathón vs Real España (7:30 PM - Transmite: Deportes TVC).
- Jueves 16 de septiembre / Olancho FC vs Juticalpa FC (5:15 PM - Transmite: Deportes TVC) / Motagua vs Olimpia (7:30 PM - Transmite: Deportes TVC).