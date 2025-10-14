'Fantasma' Figueroa sin piedad: señala al responsable tras goleada de Costa Rica

San José, Costa Rica.

Tras la dura goleada, que virtualmente deja sin opciones a Nicaragua para meterse en la pelea por el repechaje, 'Fantasma' Figueroa señaló directamente hacia el portero Miguel Rodríguez , a quien responsabilizó de la dura derrota ante Costa Rica. El estratega resaltó que el marcador no refleja lo que sucedió en cancha y que los errores de su guardameta les pasaron factura.

El combinado dirigido por el 'Piojo' Herrera se metió de lleno en la pelea por un cupo directo al Mundial de 2026, pero deja contra las cuerdas al cuadro Nica en busca del repechaje. El boleto directo se definirá en noviembre en las últimas dos fechas rumbo al Mundial United 2026.

Marco Antonio 'Fantasma' Figueroa , entrenador de la Selección de Nicaragua, lanzó con todo en conferencia de prensa luego de la goleada ante Costa Rica (4-1). El polémico estratega señaló al responsable tras la goleada en suelo tico y no apuntó hacia uno de sus elementos tras la jornada 4 de las Eliminatorias de la Concacaf.

"Lamentablemente, un equipo en proceso, en crecimiento, no puede cometer los errores que cometimos hoy y específicamente Miguel. Es un joven de 22 años, pero es un joven que cada día que juega pierde oportunidades en el fútbol profesional. Y eso no se lo digo yo, se lo dicen sus compañeros después de cada uno de los partidos", arrancó diciendo 'Fantasma' Figueroa.

Destacó sus características, pero fue duro con el joven guardián tras la derrota: "Sigo pensando lo mismo: tiene grandes condiciones, mide 1,90 metros. Los demás arqueros que tenemos en Nicaragua miden 1,74 metros. Entonces hoy toda la responsabilidad es de Miguel. Y mía, por ponerlo a él. Eso yo lo asumo".

Y continuaba: "Creo que hoy (lunes) Costa Rica aprovechó los errores, no hizo un fútbol tan ofensivo como lo declararon en la semana. Cuando nosotros le contrarrestamos sus laterales volantes y su mediocampo no tuvieron tantas llegadas, no fueron tan incisivos, el primer tiempo, mejor que el segundo, los errores mataron el ánimo del equipo".

Para 'Fantasma' Figueroa, esos errores marcaron la historia del partido. "El marcador no refleja lo que ocurrió en el partido. El 4-1 fue por cuatro errores de nuestro portero Miguel Rodríguez no uno. Lo que refleja es que tuvimos pasajes en el partido que la gente estaba callada y eso tienen que valorarlo, su equipo vino a jugar y a proponer".

Asimismo, fue consultado sobre por qué no hizo el cambio de arquero: "Yo jugué 20 años y siempre he dicho que soy pro jugador... Yo saco a Miguel y futbolística y anímicamente lo bajo, creo que no es la mejor forma de bajar a un arquero, él solo se está sacando de la Selección de Nicaragua, no Marco Figueroa, no el staff, él solo. Noviembre será la oportunidad para otro arquero y quien esté en condiciones".

La Selección de Nicaragua se encuentra en el último lugar del grupo C con apenas 3 puntos. Los "Nicas" reciben a Honduras el próximo 13 de noviembre a las 8:00 pm, hora catracha; posteriormente el 18 visitan a Haití en el cierre de la última fase de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.