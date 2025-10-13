Costa Rica vs Nicaragua: EN VIVO hoy por eliminatorias

San José, Sabana, Costa Rica.

MINUTO 35-- Nicaragua toma la posesión del balón, pero sin hacer mucho daño. MINUTO 25-- ¡GOOOOOOOL DE COSTA RICA! Alonso Martínez marca el segundo y pone en ventaja a Costa Rica MINUTO 12-- ¡GOOOOOOOL DE NICARAGUA! Junior Arteaga puso el ampate. MINUTO 12-- Costa Rica sigue teniendo el control del balón ante una Selección de Nicaragua que propone poco. MINUTO 12-- ¡GOOOOOOOL DE COSTA RICA! Alonso Martínez marca el primero y pone en ventaja a Costa Rica Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. MINUTO 10-- El árbitro pitó penal a favor de Costa Rica, pero la jugada fue anulada por fuera de juego. ¡YA SE JUEGA! Costa Rica y Nicaragua abren la jornada de eliminatorias

--LA PREVIA--

ALINEACIONES CONFIRMADAS Costa Rica: Keylor Navas; Joseph Mora, Francisco Calvo, Haxzel Quirós, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas; Aarón Murillo, Josimar Alcócer, Kenneth Vargas; Manfred Ugalde y Alonso Martínez.

Nicaragua: Miguel Rodriguez; Josue Quijano, Henry Niño, Justing Cano, Emmanuel Gomez, Juan Barrera (CAP), Ariel Arauz, Jason Coronel, Junior Arteaga, Bancy Hernandez y Christian Reyes.

Costa Rica buscará el lunes colocarse en zona de clasificación directa o de repesca al Mundial de 2026 cuando reciba a una Nicaragua que se encuentra al borde de la eliminación, en el marco de la cuarta jornada de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Con Haití y Honduras , ambos con 5 puntos, liderando el Grupo C, la selección de Costa Rica (3 unidades), necesita meterse en zona de clasificación directa o de repesca con urgencia y conseguir su primera victoria en esta fase, tras sumar tres empates de forma consecutiva. El rival será Nicaragua , que apenas suma un punto y que si cae derrotada el lunes en el Estadio Nacional de San José, prácticamente se despedirá de cualquier opción de clasificación al Mundial.