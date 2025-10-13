Honduras se juega el pase al Mundial: Fechas y horarios de sus últimos juegos

La emoción de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf continúa creciendo, y la Selección de Honduras ha dado un paso importante en su camino hacia la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

En un duelo clave de la cuarta jornada del Grupo C, la Bicolor venció a Haití y se colocó como líder del grupo con ocho unidades, dejando claro que sigue firme en su objetivo de clasificar al máximo torneo del fútbol internacional.

Bajo la dirección de Reinaldo Rueda, Honduras mostró carácter y efectividad para superar a un complicado equipo haitiano. Con este triunfo, los catrachos no solo suman puntos importantes, sino también confianza de cara a la recta final de esta fase clasificatoria.