Choco Lozano rompe sequía y anota golazo en el Honduras vs Haití rumbo al Mundial 2026

Tegucigalpa, Honduras.

El atacante y capitán de la selección hondureña ha sido duramente señalado por aficionados por su llamado a la H debido a su bajo nivel mostrado en los últimos partidos y a eso se le suma el bajo rendimiento mostrado como jugador del Santos Laguna en la primera división de México.

Antony Choco Lozano finalmente acabó con la racha de no poder anotar y se hizo presente la noche de este lunes en e l Honduras vs Haití correspondiente a la cuarta jornada de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

En el anterior partido realizado el jueves ante Costa Rica, Lozano se quedó en el banquillo de suplentes e inclusive no vio acción ningún minuto, pero ahora ante los haitianos recibió la oportunidad de ser titular y le respondió de la mejor manera al estratega Reinaldo Rueda de la Bicolor.

Transcurrían 26 minutos del primer minuto y Honduras ya se imponía por la mínima diferencia con diana de Rigoberto Rivas, cuando apareció el momento especial para Choco al marcar el segundo tanto a favor del conjunto centroamericano.

Lozano le cedió el balón estando de espaldas a Luis Palma, el talentoso extremo se quitó un adversario, le devolvió la esférica a Anthony, el artillero le ganó en velocidad a un zaguero caribeño, ingresó al área, hizo un amague y de forma formidable mandó la redonda al ángulo siendo imposible de poder detener para el arquero de la selección de Haití.

Inmediatamente se desató la locura en los aficionados que llegaron al estadio Nacional Chelato Uclés y el jugador catracho lo celebró con mucha emoción junto al resto de sus compañeros.

Fue el primer tanto del Choco en la ronda final de las eliminatorias de Concacaf y su último gol con la selección de Honduras había sido en junio del 2024 ante Cuba, justamente siempre en la capital Tegucigalpa.