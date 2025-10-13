Honduras vs Haití, EN VIVO hoy en Eliminatorias: Nuevo horario y canal de transmisión

El grupo C de las eliminatorias está tan cerrado que si Costa Rica gana hoy a Nicaragua (seguramente lo hará en casa) y Honduras tropieza ante los haitianos, caemos al tercer lugar, algo que nos dejaría cuesta arriba en cuanto a las posibilidades de clasificación directamente en noviembre.

Si bien es cierto no se perdió ante Costa Rica , el empate nos dejó complicados porque Haití viene en subida, con un triunfo y dos empates, pero es una de las selecciones a las que ya les hemos ganado, y esta noche deben sentirse visitantes e incómodos en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Es momento de dar un golpe en la mesa, despertar y demostrar que se está jugando una eliminatoria a una Copa del Mundo. Les debe correr sangre por las venas y defender esa localía, demostrar que tienen equipo para ponerse en la cima del grupo. Para la Selección de Honduras , esta noche debe ser la de confirmar que quiere estar entre las mejores del mundo, pues no hay otro marcador que valga frente a los haitianos que sacar la victoria a como dé lugar.

Es por eso la importancia de sacar los tres puntos sea como sea, jugando bonito o mal, metidos atrás, pero ganando, ya que Haití se ha convertido en rival directo, al que lo podemos sacar ventaja si le ganamos, ya que en noviembre tendrán que recibir a Costa Rica en Curazao, y allí ambas selecciones se sacarán puntos. Rueda lo dijo tras igualar ante Costa Rica: “Esta eliminatoria se definirá hasta la última jornada”, pero para tener más chances debe ganar este día.

Además, Honduras busca mantener su racha positiva frente a Haití, ya que los centroamericanos están invictos en los últimos cuatro enfrentamientos entre ambas selecciones en eliminatorias de Concacaf (3-1-0).

Haití llega a Honduras tras una victoria 3-0 en Managua, Nicaragua. Goles de Duckens Nazon, máximo artillero de la eliminatoria con seis tantos, y Danley Jean Jacques y Louicius Deedson aseguraron el triunfo que enterró las aspiraciones de los nicas, que se quedaron últimos en el grupo.

Les Grenadiers encabezan el grupo C por diferencia de goles, con cinco puntos y un invicto de una victoria y dos empates. Haití también se mantiene invicto como visitante en esta campaña clasificatoria y buscará un resultado positivo para seguir comandando el grupo.

Será además el vigésimo enfrentamiento histórico entre estos equipos. Honduras lidera la serie con 13 victorias, por cinco de Haití, y apenas un empate. “Quizá contra Costa Rica no fue nuestro mejor partido, pero ante Haití tenemos que salir a ganar sí o sí”, apuntó el volante catracho, Jorge Álvarez. El partido entre Honduras y Haití será el segundo en esta ronda final, luego del empate 0-0 registrado el pasado 5 de septiembre en Curazao.

En encuentros de eliminatoria mundialista, la Bicolor acumula cuatro partidos consecutivos sin perder ante Haití (3 victorias y 1 empate). “Haití es un equipo muy físico, táctico y con mucho dominio de balón. Todos sus jugadores están formados en Europa, tienen ese potencial que los hace un rival muy difícil, ya lo vivimos cuando jugamos de visitante”, dijo Reinaldo Rueda el pasado jueves tras igualar ante los ticos.

La escuadra catracha ha enfrentado a Haití dos veces en casa por eliminatorias, y en ambas ocasiones se impuso por marcador de 4-0, precisamente en el mismo escenario del próximo duelo: el estadio Nacional Chelato Uclés de la capital catracha.

La última visita de Haití a Tegucigalpa en una eliminatoria fue el 3 de noviembre de 1981, hace 43 años, 11 meses y 10 días. Aquel día, el equipo catracho ganó con goles de David Bueso, Jorge “Indio” Urquía, Eduardo “Aguja” Laing y José Roberto “Macho” Figueroa (QDDG). No pueden volver a fallar, muchachos.