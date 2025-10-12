Honduras y un 11 titular con cambios para triunfar ante Haití en eliminatoria: ¿Alexy Vega?

Honduras se mide contra Haití este lunes 13 de octubre en la cuarta jornada de las eliminatorias de Concacaf y Reinaldo Rueda piensa en hacer cambios en la alineación titular.
La Selección de Honduras debe ganar a Haití en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa para seguir por el buen camino hacia el Mundial 2026.
Reinaldo Rueda sabe que no puede dejar escapar el triunfo en el último partido de local de Honduras en la Eliminatoria Mundialista.
PORTERO - La portería no sería trastocada por Reinaldo Rueda. Edrick Menjívar suma tres partidos sin recibir gol.
LATERAL DERECHO - Andy Nájar jugará nuevamente en ese costado con Honduras ante Haití por la fecha cuatro de la eliminatoria de Concacaf.
DEFENSA CENTRAL - Getsel Montes ha cumplido de manera sobresaliente la baja de Denil Maldonado en el perfil derecho.
DEFENSA CENTRAL - Marcelo Santos cumplió en gran manera reemplazando al lesionado Julián Martínez e hizo dupla con Getsel Montes.
LATERAL IZQUIERDO - Joseph Rosales, futbolista del Minnesota United, se mantendría en el 11 de Reinaldo Rueda por la banda zurda.
VOLANTE - Kervin Arriaga es pieza clave en el engranaje de la Selección de Honduras. El volante del Levante repetiría en el 11 titular ante Haití.
VOLANTE - Deiby Flores es el capitán que ahora tiene la Selección Nacional de Honduras.
VOLANTE - El zurdo Alexy Vega sería la otra sorpresa en el 11 titular de Honduras. Esto pensando en que Rueda está obligado a hacer cambios en su once.
DELANTERO - Jorge Benguché tiene olfato goleador y quiere celebrar su primer tanto con Honduras en la tercera ronda de la Eliminatoria.
DELANTERO - Yustin Arboleda sería la otra sorpresa en el 11 titular de Honduras ante Haití en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
De este 11 titular que jugó contra Costa Rica, Reinaldo Rueda realizaría tres cambios en la alineación.
OPCIONES - Luis Fernando Vega ingresó de cambio ante Costa Rica y podría tener minutos nuevamente ante Haití.
OPCIONES - Alexander López, volante de Olancho FC, tuvo minutos ante Costa Rica en el Estadio Francisco Morazán.
OPCIONES - El otro futbolista que tendría minutos ante los caribeños es Anthony "Choco" Lozano.
OPCIONES - Rigoberto Rivas volvió a la convocatoria de Honduras y tendría minutos ante los caribeños en el Estadio Nacional.
OPCIONES - Jorge Álvarez, que jugó de titular contra los ticos, esperaría para ver si ingresa en el segundo tiempo ante Haití.
OPCIONES - Romell Quioto no se vio bien contra Costa Rica y ahora iría al banco de suplentes.