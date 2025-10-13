La Inteligencia Artificial ya tiene su ganador del Honduras vs Haití y lanza advertencia

Llegó el gran día: Las selecciones de Honduras y Haití se enfrentan este lunes 13 de octubre por la cuarta jornada de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Honduras y Haití llegan empatados con cinco puntos, aunque los haitianos son primeros por diferencia de goles. En estos momentos, los caribeños serían los clasificados de forma directa al Mundial 2026.
En el inicio de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf, Honduras empató de visita sin goles ante Haití, por lo que hoy necesita sacar un triunfo para rozar el pase al Mundial 2026.
La Inteligencia Artificial ya eligió un ganador del partido Honduras-Haití y hasta se animó a dar un pronóstico.
¿Cómo crees que concluya el Honduras vs Haití?, fue la consulta que se le hizo al ChatGPT.
La Inteligencia Artificial ya vaticina lo que podría ocurrir esta noche en Tegucigalpa y considera que el combinado catracho lleva una ligera ventaja ante Haití.
La Inteligencia Artificial argumentó su elección por Honduras basándose en varios factores como la localía, el momento de cada selección y los antecedentes históricos entre ambas escuadras.
ChatGPT señala que Honduras estará venciendo con un resultado favorable de 2-1 ante Haií por las eliminatorias de Concacaf.
"Veo un partido intenso, con ocasiones para ambos, pero Honduras debería imponerse por un marcador ajustado, tipo 2-1 o 1-0", señala la Inteligencia Artificial.
"Haití tiene mucha velocidad y potencia en ataque, por lo que puede complicar a la defensa catracha", fue una advertencia de la Inteligencia Artifificial para la selección de Honduras.
"Será importante que la selección de Honduras mantenga la concentración en defensa", fue la segunda advertencia de la Inteligencia Artificial para la selección hondureña.
De acuerdo con el análisis de la IA, Honduras parte con cierta ventaja al disputar el encuentro como local en el Estadio Nacional .
"El ambiente en el Chelato Uclés es intenso. Las gradas están muy cerca del campo, y el público catracho empuja desde el primer minuto. Haití no está acostumbrado a ese tipo de presión", señala la IA.
"Jugar en Tegucigalpa puede ser determinante. Si el partido fuera en una cancha neutral o fuera de Honduras, el duelo estaría muy parejo. Pero con el público capitalino, Honduras tiene al menos un 60-65% de posibilidades de ganar", indica la IA.
Se le hizo la misma pregunta a Gemini, la herramienta de Inteligencia Artificial de Google.
"Honduras es considerado el favorito para ganar, especialmente jugando en casa (Estadio José de la Paz Herrera Uclés). Las cuotas de apuestas suelen reflejar una mayor probabilidad de victoria para el equipo hondureño", pronostica Gemini, el asistente de IA de Google.