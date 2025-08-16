Choco Lozano recibe buena noticia, pese a quedar fuera de partido del Santos Laguna

Ciudad de México, México.

Y es que tras un año de matrimonio, el atacante hondureño se ha convertido en padre debido a que su esposa Joselinn Silver dio a luz en México.

Antony Rubén "Choco" Lozano recibió una buena noticia en medio de la mala situación que ha estado viviendo como jugador del Santos Laguna en la primera división del fútbol mexicano.

Diario LA PRENSA conoció que su equipo Santos Laguna le dio permiso al Choco para ausentarse y como consecuencia el artillero no formará parte del duelo donde el conjunto lagunero se mide este sábado al complicado Cruz Azul.

El catracho recibió el aval por parte del equipo para estar con su familia y por tal motivo no entró en la convocatoria del encuentro.

El duelo entre la máquina cementera y los guerreros es por la quinta jornada de la Liga MX, siendo uno de los duelos más atractivos de este fin de semana en el balompié azteca.

En el caso de Lozano, el jugador yoreño ha tenido en el campo un pésimo inicio debido a que no ha marcado goles en lo que va de la presente temporada y las críticas aumentaron ya que días atrás fue expulsado en un juego de Leagues Cup.

Inclusive algunos periodistas y aficionados del conjunto santista han pedido la salida del futbolista que tiene contrato hasta el 2027 con la institución mexicana.

Se espera que Choco Lozano pueda volver a las canchas en la próxima jornada donde Santos Laguna enfrentará de visita al FC Juárez el próximo viernes 22 de agosto (7PM).