Luis Palma se luce y marca gol que jamás olvidará en Polonia

Polonia.

"El Bicho" comenzó el partido como titular, y se lució en el tramo final tras evitar que su equipo perdiera y le dio el empate definitivo de 1-1 ante el Korona Kielce .

¡De Honduras para el mundo! Luis Enrique Palma marcó este sábado su primer gol en la primera división del fútbol de Polonia como futbolista del Lech Poznan.

Las cosas se complicaron para el club del atacante hondureño ya que al minuto 64 los visitantes se pusieron en ventaja con un tanto de Dawid Blanik.

A los 83 minutos llegó la consagración del ceibeño. Palma se desmarcó bien, le ganó la espalda a la zaga contraria y sorpresivamente de cabeza mandó la pelota al fondo de las redes.

Inmediatamente toda la afición y sus compañeros felicitaron al jugador catracho en un tanto que jamás olvidará ya que su primera diana con el conjunto polaco.

Su último gol había sido con la camisa de Olympiacos y databa del 26 de febrero del 2025 en la Copa de Grecia.

Con este empate, Lech Poznan suma siete luego de cuatro jornadas disputadas y se ubica en la séptima posición de la tabla de posiciones. El líder de la Liga de Polonia en estos momentos es Wisla Plock con 10 unidades.