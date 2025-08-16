  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Hermosa licenciada contrae matrimonio con futbolista de la Liga Nacional de Honduras

Dora Martínez es una linda chica ceibeña que fue conquistada por un seleccionado hondureño.

Hermosa licenciada contrae matrimonio con futbolista de la Liga Nacional de Honduras
1 de 22

Ella es la bella y carismática licenciada que se casó con futbolista hondureño que milita en la Liga Nacional de Honduras.
Hermosa licenciada contrae matrimonio con futbolista de la Liga Nacional de Honduras
2 de 22

Dora Martínez es una linda chica ceibeña que fue conquistada por un seleccionado catracho.
Hermosa licenciada contrae matrimonio con futbolista de la Liga Nacional de Honduras
3 de 22

Dora Martínez es ahora la bella esposa del defensa hondureño Devron García.
Hermosa licenciada contrae matrimonio con futbolista de la Liga Nacional de Honduras
4 de 22

La hermosa joven dio el "sí, acepto" y contrajo matrimonio con Devron García.
Hermosa licenciada contrae matrimonio con futbolista de la Liga Nacional de Honduras
5 de 22

Devron García juega con el Real España en la Liga Nacional de Honduras y ahora tiene otro motivo para inspirarse dentro de la cancha.
Hermosa licenciada contrae matrimonio con futbolista de la Liga Nacional de Honduras
6 de 22

Devron García le propuso matrimonio a Dora Martínez en abril de 2022 y tres años después de ese momento decidieron casarse.
Hermosa licenciada contrae matrimonio con futbolista de la Liga Nacional de Honduras
7 de 22

Dora Martínez compartió las imágenes del momento en el que contrajo matrimonio con Devron García. El compromiso se celebró el viernes 15 de agosto.
Hermosa licenciada contrae matrimonio con futbolista de la Liga Nacional de Honduras
8 de 22

"Y así de repente y sin planearlo Dios ya tenía este día para que nos uniéramos en un solo ser", escribió Dora Martínez en su Instagram.
Hermosa licenciada contrae matrimonio con futbolista de la Liga Nacional de Honduras
9 de 22

"Hoy te dije 'sí' y te lo diría mil veces más porque sos el amor de mi vida, te amo", agregó la ahora esposa de Devron García.
Hermosa licenciada contrae matrimonio con futbolista de la Liga Nacional de Honduras
10 de 22

Y finalizó: "Dios nos bendijo al unirnos y se que este matrimonio está bajo su cobertura porque la palabra de Dios dice: Efesios 5:25-26: 'Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa'. Proverbios 18:22: 'Quien halla esposa halla la felicidad: muestras de su favor le ha dado el Señor'".
Hermosa licenciada contrae matrimonio con futbolista de la Liga Nacional de Honduras
11 de 22

"Te amo: Mr& Mrs Garcia - 15•Agosto•2025", así fue el mensaje de Dora Martínez que compartió con Devron García.
Hermosa licenciada contrae matrimonio con futbolista de la Liga Nacional de Honduras
12 de 22

El momento en el que Devron García le puso el anillo a Dora Martínez en su mano izquierda.
Hermosa licenciada contrae matrimonio con futbolista de la Liga Nacional de Honduras
13 de 22

Devron García dio un paso importante al firmar el contrato más importante de su vida junto a su ahora esposa Dora Martínez.
Hermosa licenciada contrae matrimonio con futbolista de la Liga Nacional de Honduras
14 de 22

Dora Martínez y Devron García unieron sus vidas en este compromiso matrimonial.
Hermosa licenciada contrae matrimonio con futbolista de la Liga Nacional de Honduras
15 de 22

Dora Martínez conoció a Devron García por medio de las redes sociales.
Hermosa licenciada contrae matrimonio con futbolista de la Liga Nacional de Honduras
16 de 22

La ahora esposa de Devron García es graduada de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán; es Licenciada en Educación Básica.
Hermosa licenciada contrae matrimonio con futbolista de la Liga Nacional de Honduras
17 de 22

La relación sentimental entre Devron y Dora Martínez lleva más de cinco años. "La conocí en las redes. Ella es de La Ceiba y teníamos una prima en común, por allí nos conocimos, comenzamos a platicar y a salir", reveló en su momento Devron García.
Hermosa licenciada contrae matrimonio con futbolista de la Liga Nacional de Honduras
18 de 22

Dora Martínez es originaria de La Ceiba y uno de sus pasatiempos favoritos es pasar en la playa.
Hermosa licenciada contrae matrimonio con futbolista de la Liga Nacional de Honduras
19 de 22

La guapa licenciada se ha convertido en una persona muy importante en la vida de Devron García. La pareja tiene dos hijos.
Hermosa licenciada contrae matrimonio con futbolista de la Liga Nacional de Honduras
20 de 22

“Dios me puso una gran mujer y allí vamos creciendo día con día’’, fueron otras de las palabras de Devron al referirse a su ahora esposa.
Hermosa licenciada contrae matrimonio con futbolista de la Liga Nacional de Honduras
21 de 22

Dora Martínez es la bella licenciada que fue conquistada por el jugador hondureño Devron García.
Hermosa licenciada contrae matrimonio con futbolista de la Liga Nacional de Honduras
22 de 22

Dora Martínez es la bella licenciada que fue conquistada por el jugador hondureño Devron García.
Cargar más fotos