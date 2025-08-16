Hermosa licenciada contrae matrimonio con futbolista de la Liga Nacional de Honduras

Ella es la bella y carismática licenciada que se casó con futbolista hondureño que milita en la Liga Nacional de Honduras.
Dora Martínez es una linda chica ceibeña que fue conquistada por un seleccionado catracho.
Dora Martínez es ahora la bella esposa del defensa hondureño Devron García.
La hermosa joven dio el "sí, acepto" y contrajo matrimonio con Devron García.
Devron García juega con el Real España en la Liga Nacional de Honduras y ahora tiene otro motivo para inspirarse dentro de la cancha.
Devron García le propuso matrimonio a Dora Martínez en abril de 2022 y tres años después de ese momento decidieron casarse.
Dora Martínez compartió las imágenes del momento en el que contrajo matrimonio con Devron García. El compromiso se celebró el viernes 15 de agosto.
"Y así de repente y sin planearlo Dios ya tenía este día para que nos uniéramos en un solo ser", escribió Dora Martínez en su Instagram.
"Hoy te dije 'sí' y te lo diría mil veces más porque sos el amor de mi vida, te amo", agregó la ahora esposa de Devron García.
Y finalizó: "Dios nos bendijo al unirnos y se que este matrimonio está bajo su cobertura porque la palabra de Dios dice: Efesios 5:25-26: 'Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa'. Proverbios 18:22: 'Quien halla esposa halla la felicidad: muestras de su favor le ha dado el Señor'".
"Te amo: Mr& Mrs Garcia - 15•Agosto•2025", así fue el mensaje de Dora Martínez que compartió con Devron García.
El momento en el que Devron García le puso el anillo a Dora Martínez en su mano izquierda.
Devron García dio un paso importante al firmar el contrato más importante de su vida junto a su ahora esposa Dora Martínez.
Dora Martínez y Devron García unieron sus vidas en este compromiso matrimonial.
Dora Martínez conoció a Devron García por medio de las redes sociales.
La ahora esposa de Devron García es graduada de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán; es Licenciada en Educación Básica.
La relación sentimental entre Devron y Dora Martínez lleva más de cinco años. "La conocí en las redes. Ella es de La Ceiba y teníamos una prima en común, por allí nos conocimos, comenzamos a platicar y a salir", reveló en su momento Devron García.
Dora Martínez es originaria de La Ceiba y uno de sus pasatiempos favoritos es pasar en la playa.
La guapa licenciada se ha convertido en una persona muy importante en la vida de Devron García. La pareja tiene dos hijos.
“Dios me puso una gran mujer y allí vamos creciendo día con día’’, fueron otras de las palabras de Devron al referirse a su ahora esposa.
Dora Martínez es la bella licenciada que fue conquistada por el jugador hondureño Devron García.