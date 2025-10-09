Honduras y Costa Rica no se hicieron daño por las eliminatorias de Concacaf

San Pedro Sula, Honduras.

Las selecciones nacionales de Honduras y Costa Rica no se hicieron daño y la noche de este jueves firmaron un empate sin goles en duelo correspondiente a la tercera jornada de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. En el juego realizado en el estadio Morazán de San Pedro Sula, hondureños y ticos decepcionaron con su nivel y fue un partido que se caracterizó más por el roce que por buen fútbol.

Sin tiempo que perder, la selección de Honduras ahora se enfocará en su siguiente compromiso y este lunes 13 de octubre jugará como local ante Haití. Dicho encuentro se estará realizando en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa a partir de las 6 de la tarde. En el caso de Costa Rica, serán locales y estarán recibiendo a Nicaragua. En la tabla de posiciones por el Grupo C, la selección de Haití es la nueva líder con 5 puntos, misma cantidad que tiene Honduras, aunque los haitianos son líderes por mejor diferencia de goles. En la tercera posición se ubica Costa Rica con 3 unidades y en el fondo Nicaragua con apenas un punto.

Sigue los detalles del Honduras vs Costa Rica

FINALIZÓ: Honduras y Costa Rica han empatado 0-0 en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Minuto 91 Remate completamente desviado de Kervin Arriaga.

Minuto 90 Se añaden cinco minutos.

Minuto 88 Ufffffff. Josimar Angelo Alcócer saca remate y el balón pasa a un lado del arco. Se salva Honduras.

Minuto 85 Remate de José Mario Pinto y Keylor Navas sin dar rebote se queda con el balón.

Minuto 84 Centro de José Mario Pinto y Keylor Navas se queda con el balón.

Minuto 83 Uffffff. Remate de Galo y Edrick Menjívar en el fondo detiene el balón. Otra clara oportunidad de Costa Rica y se salva una vez más Honduras.

Minuto 80 ¡Palo! Remate del tico Quiroz y el balón dio en el poste. Cerca el gol de Costa Rica y se salva Honduras.

Minuto 78 Cambios en Honduras: Ingresan Alexy Vega y José Mario Pinto, se marchan Luis Palma y Romell Quioto.

Calientan Alexy Vega y José Mario Pinto.

Minuto 76 Remate desviado de Alex López.

Minuto 75 Últimos 15 minutos y persiste el empate sin goles en el estadio Morazán.

70 minutos: Kervin Arriaga cae y toda Honduras pide falta que no se sanciona.

Minuto 69 Zurdazo desviado de Luis Vega. Honduras busca el gol.

Minuto 67 Cambio en Honduras: Luis Vega hace su ingreso y se marcha Getsel Montes.

Minuto 65 Calienta Luis Fernando Vega.

Minuto 64 Tarjeta amarilla para Gamboa.

Minuto 63 Remate de Alexander López que se marcha completamente desviado.

Minuto 61 Marcelo Santos atento evita remate de jugador tico dentro del área chica.

60 minutos y persiste el empate sin goles.

Minuto 58 Cambios en Honduras: Ingresan Alex López y Yustin Arboleda, se marchan Jorge Álvarez y Jorge Benguché.

Minuto 57 Calientan Alex López y Yustin Arboleda.

Minuto 56 Luis Palma intenta ingresar al área, pero nuevamente Waston se interpone y rechaza el balón.

Minuto 55 Remate de Luis Palma que impacta en Kendall Waston.

Minuto 53 Cabezazo de Gamboa que se marcha desviado.

Minuto 50 Getsel Montes se lleva duro golpe tras impactar con una hielera que estaba en un costado.

Minuto 48 Uffffff. Remate de Benguché y el balón pega en el poste; aunque se termina sancionando fuera de juego.

Minuto 47 Alonso Martínez de Costa Rica cae y piden penal que no existe.

Sin cambios en la selección de Honduras para el inicio del segundo tiempo.

Inicia el segundo tiempo en el Honduras vs Costa Rica.

En otro partido del grupo: La selección de Haití dio golpe de autoridad al golear de visita 0-3 a Nicaragua.

FIN DEL PRIMER TIEMPO: Honduras y Costa Rica se van al descanso empatando sin goles en el estadio Morazán.

Minuto 46 Tarjeta amarilla para Manfred Ugalde por agresión a Joseph Rosales.

Minuto 45 Se añaden tres minutos del primer tiempo.

Minuto 43 Ufffffffffffffffffffff. Pase magistral de Luis Palma, Romell Quioto ingresa al área, recepcion y saca remate que pasa rozando el palo. Cerca el gol de Honduras,

40 minutos y el partido es sin ocasiones claras de gol: Honduras y Costa Rica no se hacen daño.

Minuto 39 Remate de Jorge Benguché y el balón se marcha arriba del arco que defiende el portero tico Keylor Navas.

Minuto 36 Keylor Navas atento se queda con el balón ante el avance de Luis Palma.

Minuto 35 Tarjeta amarilla para el centrocampista tico Orlando Galo tras codazo en la nunca al hondureño Jorge Álvarez.

Minuto 34 Kendall Waston atento avance el corte de Romell Quioto.

Se cumplen 30 minutos del primer tiempo y todo sigue como comenzó en el estadio Morazán.

Minuto 27 Ugalde cobra el tiro libre a ras de pasto y la zaga de Honduras despeja el balón. Pasó el peligro.

Minuto 25 Tarjeta amarilla para Getsel Montes tras dura entrada sobre Francisco Calvo.

Minuto 23 Fuerte falta en el centro del campo de Ugalde sobre Kervin Arriaga.

Minuto 22 Honduras toma la posesión del balón y Costa Rica espera en su área.

Minuto 22 Remate de Luis Palma tras pase de Jorge Álvarez y el balón se marcha desviado.

20 minutos del primer tiempo: Honduras y Costa Rica no se hacen daño y empatan sin goles.

Minuto 18 Remate de Joseph Rosales que se marcha completamente desviado.

Minuto 15 Tiro libre de Ugalde que se impacta en Joseph Rosales y pasa el peligro en el área de la selección de Honduras.

Minuto 14 Falta de Luis Palma desde un costado y tiro libre a favor de Costa Rica.

Minuto 11 Joseph Rosales cobra el tiro de esquina, Kervin Arriaga baja el balón, pero la defensa de Costa Rica despeja la esférica.

Minuto 10 El segundo tiro de esquina del partido es a favor de la selección de Honduras.

Minuto 9 Se cobra el tiro de esquina y la zaga defensiva de Costa Rica rechaza el balón.

Minuto 8 El primer tiro de esquina del juego es a favor de Honduras.

Minuto 6 Romell Quioto cobra tiro libre desde un costado y pasa sin ningún peligro.

Minuto 4 Polémica: Manfred Ugalde cae en el área y Costa Rica pide penal. El árbitro Walter López ignora los reclamos y no sanciona nada.

Minuto 1 Falta de Benguché en el centro del campo sobre Orlando Galo.

¡COMENZÓ! Ya se juega el Honduras vs Costa Rica por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Y ahora se entona el Himno Nacional de Honduras.

Se entona el Himno Nacional de Costa Rica.

Ingresan al césped del estadio Morazán los titulares de las selecciones de Honduras y Costa Rica.

Todo listo para el inicio del partido.

Seis jugadores descartados en la selección de Honduras: Cristopher Meléndez, Rigo Rivas, José Raúl García, Deyron Martínez, Nayrobi Vargas y Leonardo Posadas.

La banca de Honduras: Luis Ortíz, Luis López, Luis Santamaría, Luis Vega, Denis Meléndez, José Mario Pinto, Choco Lozano, Alexander López, Alexy Vega, Franklin Flores, Carlos Pineda y Yustin Arboleda.

Luis Palma ha logrado recuperarse finalmente y aparece en el 11 titular de Honduras. La otra novedad es Marcelo Santos.

Así sale Costa Rica ante Honduras: 1- Keylor Navas; 3- Jeyland Mitchell, 6- Alexis Gamboa, 15- Francisco Calvo, 4- Juan Pablo Vargas, 19- Kendall Waston; 14- Orlando Galo, 2- Aaron Murillo, 10- Jocimar Alcócer; 12- Alonso Martínez y 9- Manfred Ugalde.

Ya tenemos el 11 titular de Costa Rica.

Así sale Honduras para duelo ante Costa Rica: Édrick Menjívar; Andy Nájar, Getsel Montes, Marcelo Santos, Joseph Rosales; Deiby Flores, Kervin Arriaga, Jorge Álvarez; Jorge Benguché, Luis Palma y Romell Quioto.

ATENCIÓN: Tenemos el 11 oficial de la Selección Nacional de Honduras.

Honduras puede clasificar al Mundial en esta fecha FIFA de octubre: Necesita ganar sus dos juegos, que Nicaragua y Haití empaten, además de un empate entre Costa Rica y Nicaragua.

Los catrachos empataron como visitantes contra Haití en Curazao y lograron un triunfo en casa ante Nicaragua, mientras que los ticos igualaron con los mismos rivales en sus primeros dos partidos. Como consecuencia, la H lidera el grupo con cuatro puntos, mientras que los dirigidos de Miguel 'El Piojo' Herrera ha sumado apenas dos.

Largas filas y buen ambiente en San Pedro Sula a horas del inicio del partido.

PRIMICIA DE OPSA: Así saldría Honduras ante Costa Rica: Édrick Menjívar; Andy Nájar, Getsel Montes, Marcelo Santos, Joseph Rosales; Deiby Flores, Kervin Arriaga, Jorge Álvarez; Jorge Benguché, Luis Palma y Romell Quioto.

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Honduras vs Costa Rica! Los catrachos reciben a los ticos por la jornada 3 de las Eliminatorias de la Concacaf.

