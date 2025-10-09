  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Keylor Navas cumple sueño de pequeño en Honduras; famosa internacional cautiva y brasileño sorprende

  • 09 de octubre de 2025 a las 18:25 -
  • Redacción
Keylor Navas cumple sueño de pequeño en Honduras; famosa internacional cautiva y brasileño sorprende
1 de 18

Imgánes del ambiente por el Honduras vs Costa Rica por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

 Fotos Mauricio Ayala, Yoseph Amaya, Neptalí Romero, Moisés Valenzuela .
Keylor Navas cumple sueño de pequeño en Honduras; famosa internacional cautiva y brasileño sorprende
2 de 18

Largas filas en las afueras del estadio Morazán.

Keylor Navas cumple sueño de pequeño en Honduras; famosa internacional cautiva y brasileño sorprende
3 de 18

Cinco hondureños poniendo el ambiente en la previa del Honduras vs Costa Rica.
Keylor Navas cumple sueño de pequeño en Honduras; famosa internacional cautiva y brasileño sorprende
4 de 18

Shin Fujiyama conversando con los periodistas de Diario Diez en las afueras del estadio Morazán.

Keylor Navas cumple sueño de pequeño en Honduras; famosa internacional cautiva y brasileño sorprende
5 de 18

Llenazo en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Keylor Navas cumple sueño de pequeño en Honduras; famosa internacional cautiva y brasileño sorprende
6 de 18

Ambiente familiar en el estadio Morazán.

Keylor Navas cumple sueño de pequeño en Honduras; famosa internacional cautiva y brasileño sorprende
7 de 18

Procedente de Brasil, el tiktoker Joao Ferreira se hizo presente en el estadio Morazán y llegó con la camiseta de la selección de Honduras.

Keylor Navas cumple sueño de pequeño en Honduras; famosa internacional cautiva y brasileño sorprende
8 de 18

El brasileño Joao llegó acompañado por Supremo.

Keylor Navas cumple sueño de pequeño en Honduras; famosa internacional cautiva y brasileño sorprende
9 de 18

Orlando Ponce conversando con el famoso tiktoker hondureño Supremo.

Keylor Navas cumple sueño de pequeño en Honduras; famosa internacional cautiva y brasileño sorprende
10 de 18

Una pareja captada en el estadio Morazán previo al inicio del Honduras vs Costa Rica.

Keylor Navas cumple sueño de pequeño en Honduras; famosa internacional cautiva y brasileño sorprende
11 de 18

Aficionados ticos se reunieron y llegaron al sector de preferencia del estadio Morazán.

Keylor Navas cumple sueño de pequeño en Honduras; famosa internacional cautiva y brasileño sorprende
12 de 18

Sirey Morán, famosa chica internacional, llegó para brindarle su apoyo a Honduras.

Keylor Navas cumple sueño de pequeño en Honduras; famosa internacional cautiva y brasileño sorprende
13 de 18

Arnold Isaac, un niño de Honduras, se dio el lujo de compartir con la plantilla de Costa Rica.

Keylor Navas cumple sueño de pequeño en Honduras; famosa internacional cautiva y brasileño sorprende
14 de 18

El pequeño hondureño Arnold Isaac pudo compartir con las figuras de la selección de Costa Rica: En la imagen junto al destacado Celso Borges.

Keylor Navas cumple sueño de pequeño en Honduras; famosa internacional cautiva y brasileño sorprende
15 de 18

Y Keylor Navas, el famoso portero de Costa Rica, cumplió el sueño del niño hondureño Isaac ya que el infante señaló su deseo de conocerlo.

Keylor Navas cumple sueño de pequeño en Honduras; famosa internacional cautiva y brasileño sorprende
16 de 18

El pequeño Isaac junto al delantero tico Manfred Ugalde.

Keylor Navas cumple sueño de pequeño en Honduras; famosa internacional cautiva y brasileño sorprende
17 de 18

Un aficionado hondureño con su rostro pintado y la ilusión de ver ganar a su amada H.

Keylor Navas cumple sueño de pequeño en Honduras; famosa internacional cautiva y brasileño sorprende
18 de 18

Momento para reír en las afueras del estadio Morazán.

Cargar más fotos