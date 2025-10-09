Keylor Navas cumple sueño de pequeño en Honduras; famosa internacional cautiva y brasileño sorprende

Imgánes del ambiente por el Honduras vs Costa Rica por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Largas filas en las afueras del estadio Morazán.
Cinco hondureños poniendo el ambiente en la previa del Honduras vs Costa Rica.
Shin Fujiyama conversando con los periodistas de Diario Diez en las afueras del estadio Morazán.
Llenazo en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
Ambiente familiar en el estadio Morazán.
Procedente de Brasil, el tiktoker Joao Ferreira se hizo presente en el estadio Morazán y llegó con la camiseta de la selección de Honduras.
El brasileño Joao llegó acompañado por Supremo.
Orlando Ponce conversando con el famoso tiktoker hondureño Supremo.
Una pareja captada en el estadio Morazán previo al inicio del Honduras vs Costa Rica.
Aficionados ticos se reunieron y llegaron al sector de preferencia del estadio Morazán.
Sirey Morán, famosa chica internacional, llegó para brindarle su apoyo a Honduras.
Arnold Isaac, un niño de Honduras, se dio el lujo de compartir con la plantilla de Costa Rica.
El pequeño hondureño Arnold Isaac pudo compartir con las figuras de la selección de Costa Rica: En la imagen junto al destacado Celso Borges.
Y Keylor Navas, el famoso portero de Costa Rica, cumplió el sueño del niño hondureño Isaac ya que el infante señaló su deseo de conocerlo.
El pequeño Isaac junto al delantero tico Manfred Ugalde.
Un aficionado hondureño con su rostro pintado y la ilusión de ver ganar a su amada H.
Momento para reír en las afueras del estadio Morazán.