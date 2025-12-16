The Best: Luis Enrique recibe enorme premio

Doha, Qatar.

El español Luis Enrique Martínez, técnico del París Saint Germain, fue galardonado este lunes con el premio The Best al mejor entrenador de fútbol masculino que concede la FIFA en una gala celebrada en Doha.

Luis Enrique, de 55 años, releva en el premio al italiano Carlo Ancelotti, extécnico del Real Madrid y actualmente entrenador de la selección brasileña.