Haití golpea en Managua y se lleva una victoria valiosa ante Nicaragua

Managua, Nicaragua.

Desde el arranque del partido, los haitianos mostraron mayor determinación y claridad en su propuesta. La presión alta dio resultado rápidamente cuando, al minuto 12, un grave error del portero nicaragüense permitió a Duckens Nazon abrir el marcador para los visitantes.

El Estadio Nacional de Managua fue testigo de una noche complicada para el conjunto local, que no logró aprovechar su condición de anfitrión y ahora ve comprometidas sus aspiraciones mundialistas .

La Selección de Haití dio un paso importante en su camino hacia la Copa del Mundo 2026 tras imponerse con autoridad 0-3 a Nicaragua en la tercera jornada del Grupo B de las eliminatorias de Concacaf.

Minutos después del gol, el partido se vio interrumpido debido a una falla eléctrica provocada por una fuerte tormenta que azotó la capital nicaragüense. El corte de energía obligó a una pausa de varios minutos, situación que afectó el ritmo del juego, pero no frenó el ímpetu de los haitianos, que regresaron al campo con la misma intensidad.

Al minuto 35, Haití volvió a golpear. Un tiro de esquina ejecutado con precisión encontró a Danley Jacques dentro del área, quien, sin marca, remató de cabeza para el 0-2. El golpe fue letal para Nicaragua, que no encontraba la manera de generar peligro real ni de frenar las embestidas caribeñas.

En el segundo tiempo, el encuentro bajó de revoluciones. Ambas selecciones muestran signos de desgaste y el ritmo se volvió más pausado. Nicaragua intentó reaccionar, pero careció de ideas en el último tercio del campo, mientras que Haití se mantenía ordenado, administrando la ventaja con inteligencia.

Cuando parecía que el marcador no se movería más, Haití sentenció el encuentro en tiempo de reposición. Al minuto 92, Loucius Deedson aprovechó una jugada en conjunto y definió con frialdad para firmar el 0-3 definitivo, sellando una noche perfecta para los dirigidos por el técnico haitiano.

Con este resultado, Haití se coloca momentáneamente en la cima del Grupo B con cinco puntos, a la espera del duelo entre Honduras y Costa Rica que completará la jornada. Nicaragua, por su parte, queda en una posición comprometida, obligada a sumar en los próximos encuentros si quiere mantenerse en la pelea por un boleto al Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

ALINEACIONES TITULARES

Nicaragua: Miguel Rodríguez; Justing Cano, Henry Niño, Oscar Acevedo; Josué Quijano, Ariel Araúz, Junior Arteaga, Jason Coronel, Marlon López; Juan Barrera y Ariagner Smith. DT: Marco Antonio Figueroa.

Haití: Jhonny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Garven Metusala, Markhus Lacroix; Danley Jean Jacques, Carl-Fred Sainté; Rubén Providencia, Jean Ricner Bellegarde, Yassin Fortune y Frantzdy Pierrot. DT: Sébastien Migné.