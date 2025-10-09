Luis Suárez calienta el Honduras vs Costa Rica por las eliminatorias mundialista

El técnico colombiano charló en exclusiva con La Prensa en la previa del Honduras vs Costa Rica por la eliminatoria rumbo al mundial de United 2026. Suárez recordó anécdotas del último clásico centroamericano que le tocó dirigir, la importancia que se juega en estos duelos y como se maneja la presión por parte de ambos países.

Luis Suárez disfrutó de los clásicos centroamericanos en eliminatorias mundialistas con ambas selecciones. El cafetero llegó a Honduras en 2011, mientras que en Costa Rica fue anunciado en 2021 como su nuevo seleccionador.

Luis Fernando Suárez vivió grandes momentos en centroamérica al dirigir a las dos selecciones más importantes de la región. El técnico colombiano guió a Honduras a la Copa del mundo de Brasil 2014 donde se enfrentó a Francia, Ecuador y Suiza, mientras que a la selección de Costa Rica lo clasificó a Qatar 2022 donde compartió grupo con Alemania, España y Japón.

El colombiano recordó el último clásico centroamericano que se dirigió en San Pedro Sula y contó la anécdota con el ex capitán de la bicolor nacional, Maynor Figueroa. "La vez que regresa a Honduras con Costa Rica, el partido finalizó 0-0, tras que finalizará el encuentro Maynor me espero hasta la final y fue el primer jugador en abrazarme".

El estratega cafetero también recordó a los ex jugadores Juan Carlos García (QEPD) y Arnold Peralta (QEPD), "A veces uno no agradece lo suficiente a sus jugadores. Después de eso aprendí a hacerlo. Siempre les digo gracias por haberme hecho crecer", afirmó el profe

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

.ENTREVISTA A LUIS FERNANDO SUÁREZ

-¿Como visualizar esta nueva edición del Clásico Centroamericano, habiendo dirigido a ambas selecciones?

Uno sabe que las expectativas siempre son altas. Centroamérica siempre mira este partido como el más importante de toda la historia. Hoy Panamá también se ha sumado a ser protagonista, pero por historia es un partido que todos quieren ver y disfrutar. Cada país quiere ganarlo, los hondureños a los ticos, y los ticos a los catrachos.

-Hablando del partido, Honduras llega con bajas importantes y Costa Rica con presión. ¿Cómo ve el encuentro?

Cada entrenador ve estos juegos como una oportunidad para resarcirse y demostrar que está para clasificar. Creo que ambos equipos tienen con qué. Las eliminatorias son largas y difíciles; siempre hay lesiones y bajas. Ahí entra la inteligencia del entrenador para tomar buenas decisiones.

​​​​​​-Usted prefería jugar en San Pedro Sula antes que en Tegucigalpa. ¿Por qué?

La clasificación se logró gracias a San Pedro Sula. Recuerdo el partido contra Canadá, que ganamos 8-1. Ese día los jugadores le dijeron al presidente de la federación que no se debía cambiar la sede ni la hora. El calor, la humedad y el apoyo del público fueron determinantes. San Pedro es una ventaja que hay que aprovechar.

-¿Fue correcta la decisión de traer el partido ante Puerto Rico a San Pedro Sula ?

Siempre hay que aprovechar las ventajas. Bolivia juega en La Paz por eso, Colombia en Barranquilla. Cada país tiene condiciones que deben saber usar. Aunque lo que digo son historias de hace 12 años, tal vez hoy la realidad sea distinta.

-¿Qué jugador cree que puede marcar diferencia mañana?

No me gusta mencionar nombres. Lo importante es lo colectivo. Honduras debe ser fuerte táctica y estratégicamente, igual que Costa Rica, que tiene jugadores muy inteligentes. En el fútbol de selecciones el éxito llega cuando el grupo funciona colectivamente.

-¿Quién llega mejor, Honduras o Costa Rica?

Creo que están parejos. Ambos tienen circunstancias distintas, pero será clave quién imponga condiciones desde el inicio.

-En Costa Rica volvieron Celso Borges y Kendall Waston. ¿Cree que Herrera los llamó por presión o por necesidad?

Yo los llamaría siempre. Son jugadores de gran calidad y muy positivos en lo colectivo. Celso, por ejemplo, es inteligentísimo, entrena como un joven, habla varios idiomas. Si eso es presión, ojalá me presionen siempre así.

-¿A usted alguna vez le impusieron jugadores en Costa Rica?

Nunca. El presidente de la Federación siempre respetó mis decisiones.

-Celso Borges es duda para el juego. ¿Cuánto afectaría a Costa Rica?

Mucho. Celso marca diferencias, sobre todo en lo emocional y en el funcionamiento colectivo. Su ausencia sería una pérdida importante.

-Usted se dirigió en Honduras y Costa Rica. ¿Dónde se disfruta más una eliminatoria?

En ambos lugares hay presión. La selección siempre implica exigencia. En Costa Rica empezamos mal, pero el grupo respondió. En Honduras viví momentos buenos y malos, pero el entorno siempre fue intenso. En las selecciones, el entrenador debe saber manejar esa presión.

-Entre Brasil 2014 y Qatar 2022, ¿qué Mundial disfrutó más?

Las eliminatorias fueron más gratificantes que los mundiales. Con Honduras clasificamos, pero perdimos los tres partidos. Con Costa Rica ganamos a Japón, pero caímos mal ante España. Tal vez el Mundial con Ecuador fue el más completo.

-Usted ha dicho que Honduras lo “graduó” como técnico. ¿Qué aprendió acá?

Que dirigir una eliminatoria desde el inicio marca la diferencia. En Ecuador llegué a la mitad del proceso; en Honduras empecé de cero y eso me enseñó mucho. Además, llegué con referencias de Reinaldo Rueda, quien me ayudó bastante.

-¿Qué significa Rueda para su carrera?

Muchísimo. Fue quien me recomendó ante la Federación Hondureña. Confió en mí, y eso me generó una gran responsabilidad y gratitud.

-Si en el futuro existiera la posibilidad, ¿le gustaría volver a dirigir a Honduras?

Reinaldo se va a quedar mucho tiempo. Pero lo que viví en Honduras fue maravilloso: Tegucigalpa, San Pedro, Roatán... siempre me sentí bien. Si volvo, aunque sea de paseo, me sentiré feliz.

-¿Como entrenador lo descarta?

Nunca. Todavía quiero seguir dirigiendo, aunque uno aprende a aceptar con tranquilidad si las cosas llegan o no.

-Honduras tiene legionarios como Kervin Arriaga, Luis Palma y Andy Najar. Usted tuvo a Najar en 2014. ¿Quién vive mejor momento?

Andy es muy inteligente tácticamente. Antes era enganche, ahora juega hasta de lateral y lo hace bien. Tener jugadores en Europa siempre es una ventaja: aprenden otro ritmo y eso eleva el nivel general del equipo.

-¿Honduras está clasificando al Mundial 2026?

Hago fuerza por Reinaldo, porque es amigo. Espero que logre algo importante con el grupo.

-¿Qué aviones tiene para el futuro?

No hay nada como estar en la cancha. Ayer estuve con Jorge Luis Pinto viendo un partido y sentí que me hacía falta estar en el banco. Estoy recibiendo ofertas, principalmente de clubes en Sudamérica.

-Una pregunta fuera del fútbol, ​​usted se dirigió a Juan Carlos García (QEPD) y Arnold Peralta (QEPD). ¿Qué recuerda de ellos?

Fue muy triste. Cuando supe de la enfermedad de Juan Carlos y luego la muerte de Arnold, me afectó mucho. A veces uno no agradece lo suficiente a sus jugadores. Después de eso aprenderé a hacerlo. Siempre les digo gracias por haberme hecho crecer. A Juan Carlos ya Arnold los recuerdo con cariño y gratitud.