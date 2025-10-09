  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Tiktokers sorprenden, beso a Nasralla y fervor en el Honduras vs Costa Rica

El corazón de Honduras latió fuerte en San Pedro Sula. Desde temprano, el Francisco Morazán se llenó de color, alegría y fervor.

Tiktokers sorprenden, beso a Nasralla y fervor en el Honduras vs Costa Rica
1 de 18

El estadio Francisco Morazán fue testigo de una auténtica fiesta futbolera. La pasión por la Selección Nacional desbordó en cada rincón del recinto, donde no faltaron los TikTokers, las muestras de amor y la belleza catracha que enorgullece al país.

 Fotos: Mauricio Ayala, Neptalí Romero, Yoseph Amaya y Edwin Romero.
Tiktokers sorprenden, beso a Nasralla y fervor en el Honduras vs Costa Rica
2 de 18

El estadio Francisco Morazán, una auténtica caldera, espera con ansias el encuentro, listo para recibir a los ticos y apoyar con fuerza a la H.
Tiktokers sorprenden, beso a Nasralla y fervor en el Honduras vs Costa Rica
3 de 18

Desde tempranas horas, los aficionados catrachos comenzaron a vivir la fiesta en los alrededores del estadio, llenando poco a poco las gradas con alegría y pasión.
Tiktokers sorprenden, beso a Nasralla y fervor en el Honduras vs Costa Rica
4 de 18

Con orgullo, los hinchas portaron la bandera de Honduras, ondeándola en alto como símbolo de amor a su selección.
Tiktokers sorprenden, beso a Nasralla y fervor en el Honduras vs Costa Rica
5 de 18

Los fieles seguidores de la H se hicieron presentes para brindar su apoyo incondicional, demostrando que el aliento hondureño nunca falta.
Tiktokers sorprenden, beso a Nasralla y fervor en el Honduras vs Costa Rica
6 de 18

Las cámaras de La Prensa captaron momentos únicos que quedarán en la memoria de los catrachos.
Tiktokers sorprenden, beso a Nasralla y fervor en el Honduras vs Costa Rica
7 de 18

Esta aficionada fue fotografiada luciendo una colorida vestimenta típica, representando con orgullo la cultura y raíces hondureñas.
Tiktokers sorprenden, beso a Nasralla y fervor en el Honduras vs Costa Rica
8 de 18

La afición costarricense también dijo presente, encendiendo su propia fiesta dentro del Francisco Morazán.
Tiktokers sorprenden, beso a Nasralla y fervor en el Honduras vs Costa Rica
9 de 18

Tiktokers y fanáticos no tardaron en tomarse fotos con Supremo, animando aún más el ambiente previo al partido.
Tiktokers sorprenden, beso a Nasralla y fervor en el Honduras vs Costa Rica
10 de 18

Joao y Supremo fueron captados por el lente de La Prensa, disfrutando del ambiente futbolero con entusiasmo.
Tiktokers sorprenden, beso a Nasralla y fervor en el Honduras vs Costa Rica
11 de 18

Desde muy temprano, los catrachos comenzaron a llegar con su alegría, armando el ambiente que caracteriza al fútbol hondureño.
Tiktokers sorprenden, beso a Nasralla y fervor en el Honduras vs Costa Rica
12 de 18

Una vez más, la afición catracha demostró que la H no es muda y que siempre alienta con el corazón a su selección.
Tiktokers sorprenden, beso a Nasralla y fervor en el Honduras vs Costa Rica
13 de 18

¡Que viva el amor! Esta linda pareja fue captada disfrutando del ambiente futbolero y compartiendo su pasión por Honduras.
Tiktokers sorprenden, beso a Nasralla y fervor en el Honduras vs Costa Rica
14 de 18

Esta carismática catracha también fue fotografiada luciendo con orgullo la camiseta de la H, lista para alentar a su equipo.
Tiktokers sorprenden, beso a Nasralla y fervor en el Honduras vs Costa Rica
15 de 18

Los catrachos vistieron con orgullo sus camisas de la selección, tiñendo de azul y blanco las gradas del Morazán.
Tiktokers sorprenden, beso a Nasralla y fervor en el Honduras vs Costa Rica
16 de 18

El influencer brasileño Joao también se hizo presente en el estadio y fue recibido con cariño por los aficionados.
Tiktokers sorprenden, beso a Nasralla y fervor en el Honduras vs Costa Rica
17 de 18

El ambiente fue una verdadera fiesta futbolera, donde la pasión, la cultura y el amor por la H se vivieron a flor de piel.
Tiktokers sorprenden, beso a Nasralla y fervor en el Honduras vs Costa Rica
18 de 18

Así fue el beso de Salvador Nasralla y su esposa Iroshka Elvir.

 A
Cargar más fotos