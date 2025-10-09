Tiktokers sorprenden, beso a Nasralla y fervor en el Honduras vs Costa Rica

El estadio Francisco Morazán fue testigo de una auténtica fiesta futbolera. La pasión por la Selección Nacional desbordó en cada rincón del recinto, donde no faltaron los TikTokers, las muestras de amor y la belleza catracha que enorgullece al país.
El estadio Francisco Morazán, una auténtica caldera, espera con ansias el encuentro, listo para recibir a los ticos y apoyar con fuerza a la H.
Desde tempranas horas, los aficionados catrachos comenzaron a vivir la fiesta en los alrededores del estadio, llenando poco a poco las gradas con alegría y pasión.
Con orgullo, los hinchas portaron la bandera de Honduras, ondeándola en alto como símbolo de amor a su selección.
Los fieles seguidores de la H se hicieron presentes para brindar su apoyo incondicional, demostrando que el aliento hondureño nunca falta.
Las cámaras de La Prensa captaron momentos únicos que quedarán en la memoria de los catrachos.
Esta aficionada fue fotografiada luciendo una colorida vestimenta típica, representando con orgullo la cultura y raíces hondureñas.
La afición costarricense también dijo presente, encendiendo su propia fiesta dentro del Francisco Morazán.
Tiktokers y fanáticos no tardaron en tomarse fotos con Supremo, animando aún más el ambiente previo al partido.
Joao y Supremo fueron captados por el lente de La Prensa, disfrutando del ambiente futbolero con entusiasmo.
Desde muy temprano, los catrachos comenzaron a llegar con su alegría, armando el ambiente que caracteriza al fútbol hondureño.
Una vez más, la afición catracha demostró que la H no es muda y que siempre alienta con el corazón a su selección.
¡Que viva el amor! Esta linda pareja fue captada disfrutando del ambiente futbolero y compartiendo su pasión por Honduras.
Esta carismática catracha también fue fotografiada luciendo con orgullo la camiseta de la H, lista para alentar a su equipo.
Los catrachos vistieron con orgullo sus camisas de la selección, tiñendo de azul y blanco las gradas del Morazán.
El influencer brasileño Joao también se hizo presente en el estadio y fue recibido con cariño por los aficionados.
El ambiente fue una verdadera fiesta futbolera, donde la pasión, la cultura y el amor por la H se vivieron a flor de piel.
Así fue el beso de Salvador Nasralla y su esposa Iroshka Elvir.