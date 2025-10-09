Tabla de posiciones eliminatoria Concacaf: Honduras tropieza vs Costa Rica y fue bajado por Haití

San Pedro Sula, Honduras.

La Selección de Honduras no pudo aprovechar la localía y sufrió un tropiezo al no poder pasar del empate 0-0 contra Costa Rica este jueves 9 de octubre en la tercera jornada de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial United 2026.

El equipo de Reinaldo Rueda buscó, lo intentó, pero no tuvo su mejor noche y trastabilló ante la férrea defensa que implementó Miguel 'El Piojo' Herrera en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

Honduras, que sumó su segundo empate en la clasificatoria, perdió el primer lugar de la tabla de posiciones del Grupo C para la Copa del Mundo y bajó al segundo puesto con 5 puntos.

Haití se subió al liderato del grupo luego de ganarle de visita 0-3 a Nicaragua. Los haitianos, dirigidos por el francés Sébastien Migné, se impusieron por goleada en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua gracias a los goles de Duckens Nazon al minuto 12, Danley Jean Jacques al 35' y Louicius Don Deedson en el 90+2'.

La selección haitiana tiene los mismos 5 puntos que Honduras, pero con una mejor diferencia de goles, más tres, sobre los más dos de los catrachos.

Costa Rica, que firmó su tercer empate consecutivo, es tercero con 3 puntos, mientras los nicaragüenses se hunden en el último puesto con 1 unidad.

En la próxima jornada que se jugará el lunes 13 de octubre, Honduras recibirá a Haití a las 6.00 PM y Nicaragua visitará a Costa Rica a las 8.00 de la noche.