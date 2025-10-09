Las 20 selecciones ya clasificadas al Mundial 2026: una va por primera vez

Estas son las 20 selecciones que ya tienen su clasificación al Mundial 2026. Dos se sumaron en esta fecha FIFA de octubre y una participará por primera vez en una Copa del Mundo.
México - El Mundial 2026 será el tercero organizado por México, después de haber albergado las Copas del Mundo de 1970 y 1986. Lo hará de nuevo y por ello está clasificado.
Estados Unidos - Al ser coanfitrión, la selección estadounidense se ha clasificado automáticamente para su segundo Mundial consecutivo.
Canadá - Completa el trío de anfitriones y será la primera vez que los de la Hoja de Maple participen en dos torneos consecutivos, además tratarán de mejorar las últimas participaciones, ya que no conocieron la victoria.
Argentina - Messi, Lautaro Martínez y compañía dieron la clasificación a la Albiceleste como primero de grupos y se colocan como grandes favoritos.
Australia - Ya suman su sexta clasificación consecutiva al Mundial y lo consiguieron para el 2026 tras remontar 2-1 a Arabia Saudita en las eliminatorias de Asia.
Ecuador - Un empate sin goles contra Perú le fue suficiente a Ecuador para asegurar su presencia en el Mundial 2026, con dos jornadas de las Eliminatorias sudamericanas todavía por disputarse.
Nueva Zelanda - Reservó su plaza en el Mundial al imponerse a Nueva Caledonia por 3-0 en la final de la fase de clasificación de la OFC. 1982 y 2010 fueron las dos últimas citas mundialistas de los All Whites.
Irán - Por cuarta vez consecutiva, la selección iraní logra clasificarse al Mundial. Lo lograron tras el empate a dos contra Uzbekistán el pasado 25 de marzo.
Japón - Los Samuráis Azules aseguraron su puesto en la gran cita mundialista. Japón reservó su billete a falta de tres jornadas para el final de la tercera ronda de la competición preliminar de la AFC y disputará su octavo Mundial de forma consecutiva.
Colombia - James Rodríguez le dio la clasificación a Colombia y disputará el Mundial después de ser uno de los equipos destacados en Brasil y haberse perdido el Mundial de Qatar.
Jordania - Se clasificó para su primer Mundial tras derrotar a Omán por tres goles a cero y afrontan con ilusión el sueño mundialista.
Brasil - Carlo Ancelotti afronta su primer Mundial como seleccionador de la Seleçao y logró la clasificación con el objetivo de devolver la ilusión a los aficionados brasileños.
Marruecos - Hicieron historia para África en Qatar 2022 y se han convirtieron en el primer equipo de su continente en acceder al Mundial de 2026 con una contundente clasificación.
Paraguay - Bajo la dirección de Gustavo Alfaro, el empate sin goles ante Ecuador en casa fue suficiente para asegurar ser sextos y clasificarse, pese a que faltaba una jornada por disputarse.
Túnez - La nación norteafricana se aseguró su plaza en el Mundial de 2026 al derrotar a Guinea Ecuatorial en los últimos instantes del partido.
Uruguay - Los goles de Rodrigo Aguirre, Giorgian de Arrascaeta y Federico Viñas contra Perú le dieron la victoria y el pase al Mundial a los de Marcelo Bielsa.
Uzbekistán - Se aseguran su plaza al Mundial por primera vez en su historia, después de ocupar una de las dos plazas de acceso que tenían en su grupo.
Corea del Sur - Será su Mundial número 11 en el que estarán de manera consecutiva.
Egipto - Los Farones clasificaron al Mundial 2026 tras ganar por goleada 0-3 a Yibuti el miércoles 8 de octubre, con un gol de Mohamed Salah. Será la cuarta presencia de Egipto en la historia de las Copas del Mundo tras sus participaciones en 1934, 1990 y 2018.
Argelia - Los guerreros del desierto aseguraron su boleto este jueves 9 de octubre tras golear 0-3 a Somalía. Es la quinta vez que Argelia participa en un Mundial después de las ediciones de 1982, 1986, 2010 y 2014.