Las 20 selecciones ya clasificadas al Mundial 2026: una va por primera vez

Dos selecciones se clasificaron al Mundial 2026 en esta fecha FIFA de octubre.

Estas son las 20 selecciones que ya tienen su clasificación al Mundial 2026. Dos se sumaron en esta fecha FIFA de octubre y una participará por primera vez en una Copa del Mundo.
México - El Mundial 2026 será el tercero organizado por México, después de haber albergado las Copas del Mundo de 1970 y 1986. Lo hará de nuevo y por ello está clasificado.
Estados Unidos - Al ser coanfitrión, la selección estadounidense se ha clasificado automáticamente para su segundo Mundial consecutivo.
Canadá - Completa el trío de anfitriones y será la primera vez que los de la Hoja de Maple participen en dos torneos consecutivos, además tratarán de mejorar las últimas participaciones, ya que no conocieron la victoria.
Argentina - Messi, Lautaro Martínez y compañía dieron la clasificación a la Albiceleste como primero de grupos y se colocan como grandes favoritos.
Australia - Ya suman su sexta clasificación consecutiva al Mundial y lo consiguieron para el 2026 tras remontar 2-1 a Arabia Saudita en las eliminatorias de Asia.
Ecuador - Un empate sin goles contra Perú le fue suficiente a Ecuador para asegurar su presencia en el Mundial 2026, con dos jornadas de las Eliminatorias sudamericanas todavía por disputarse.
Nueva Zelanda - Reservó su plaza en el Mundial al imponerse a Nueva Caledonia por 3-0 en la final de la fase de clasificación de la OFC. 1982 y 2010 fueron las dos últimas citas mundialistas de los All Whites.
Irán - Por cuarta vez consecutiva, la selección iraní logra clasificarse al Mundial. Lo lograron tras el empate a dos contra Uzbekistán el pasado 25 de marzo.
Japón - Los Samuráis Azules aseguraron su puesto en la gran cita mundialista. Japón reservó su billete a falta de tres jornadas para el final de la tercera ronda de la competición preliminar de la AFC y disputará su octavo Mundial de forma consecutiva.
Colombia - James Rodríguez le dio la clasificación a Colombia y disputará el Mundial después de ser uno de los equipos destacados en Brasil y haberse perdido el Mundial de Qatar.
Jordania - Se clasificó para su primer Mundial tras derrotar a Omán por tres goles a cero y afrontan con ilusión el sueño mundialista.
Brasil - Carlo Ancelotti afronta su primer Mundial como seleccionador de la Seleçao y logró la clasificación con el objetivo de devolver la ilusión a los aficionados brasileños.
Marruecos - Hicieron historia para África en Qatar 2022 y se han convirtieron en el primer equipo de su continente en acceder al Mundial de 2026 con una contundente clasificación.
Paraguay - Bajo la dirección de Gustavo Alfaro, el empate sin goles ante Ecuador en casa fue suficiente para asegurar ser sextos y clasificarse, pese a que faltaba una jornada por disputarse.
Túnez - La nación norteafricana se aseguró su plaza en el Mundial de 2026 al derrotar a Guinea Ecuatorial en los últimos instantes del partido.
Uruguay - Los goles de Rodrigo Aguirre, Giorgian de Arrascaeta y Federico Viñas contra Perú le dieron la victoria y el pase al Mundial a los de Marcelo Bielsa.
Uzbekistán - Se aseguran su plaza al Mundial por primera vez en su historia, después de ocupar una de las dos plazas de acceso que tenían en su grupo.
Corea del Sur - Será su Mundial número 11 en el que estarán de manera consecutiva.
Egipto - Los Farones clasificaron al Mundial 2026 tras ganar por goleada 0-3 a Yibuti el miércoles 8 de octubre, con un gol de Mohamed Salah. Será la cuarta presencia de Egipto en la historia de las Copas del Mundo tras sus participaciones en 1934, 1990 y 2018.
Argelia - Los guerreros del desierto aseguraron su boleto este jueves 9 de octubre tras golear 0-3 a Somalía. Es la quinta vez que Argelia participa en un Mundial después de las ediciones de 1982, 1986, 2010 y 2014.
