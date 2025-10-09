Ambientazo para el Honduras-Costa Rica, petición a Navas y gesto de 'alemán'

¡Ambientazo en San Pedro Sula! Las mejores fotos del ambiente previo al Honduras vs Costa Rica en las Eliminatorias de la Concacaf.
La fuerza policial estuvo presente en el Estadio Morazán para resguardar a la afición catracha y tica en el crucial juego.
Gustavo Roca, Claudia Torres y Daniel Ramírez, nuestros periodistas presentes para darnos los mejores detalles en la previa del esperado partido.
Largas filas a horas del inicio del partido entre Honduras vs Costa Rica en el Morazán. ¡Un ambientazo!
Los aficionados catrachos han dicho presente en el recinto sampedrano para disfrutar del encuentro en busca del pase al Mundial 2026.
¡Ambiente familiar en San Pedro Sula! Así se vivió la previa del clásico centroamericano.
A pocas horas de que inicie el partido entre Honduras vs Costa Rica por Eliminatorias Mundialistas, la afición se hace presente.
La afición catracha ronda los alrededores del Estadio Morazán. Hinchas de todas las edades presentes.
Los ticos también se hicieron presentes en el recinto sampedrano.
Los hondureños confía en que la Bicolor sacará los tres puntos en su estadio para dar un paso gigante hacia la clasificación al Mundial.
Las banderas no podían faltar a la espera del partido clave en las Eliminatorias de la Concacaf.
Las familias han llegado muy contentas al Estadio Morazán de San Pedro Sula para disfrutar del Clásico Centroamericano.
Por otro lado, pero más interno a los jugadores, la familia de José Raúl García ha llegado a San Pedro Sula para apoyar al pupilo de los Lobos de la UPN que vive un gran momento.
Sea como sea, pero identificados con los colores y cultura catracha en el Estadio Morazán.
Los catrachos posando para las cámaras de Diario LA PRENSA y claro, presumiendo de la camiseta de la Selección de Honduras.
Los mensajes para la Selección de Costa Rica tampoco podían faltar. "Costa Rica BIENVENIDOS A LA CALDERA DE SAN PEDRO SULA", el picante mensaje de un hincha que llegó sonriente y muy identificado con la selección de Honduras.
¡QUE SE CUMPLA! Una de las bonitas historias que captó LA PRENSA fue al ver a un niño hondureño junto a su padre mandandole un mensaje a Keylo Navas y a Manfred Ugalde.
"Keylor soy tu fan número 1. Te quiero conocer y si tu puedes regalarme tu camisa. Igual quiero conoce Ugalde, quieto que este recuerdo se quede en mi corazón, ¡PURA VIDA!"
Asimismo, Diario LA PRENSA captó en el hotel de la H a Leonardo Posadas dando autógrafos a los aficionado.
La aficionada Delmy Argueta logró un par de autógrafos de los jugadores de la Selección de Honduras.
Delmy Argueta, aficionada catracha vino desde Dallas para apoyar a la Bicolor y logró sacarse una foto con el Choco Lozano.
Amigos y rivales en esta noche. Ellos mostraron su buen ambiente a las cámaras de Diario LA PRENSA.
¡Nada los detiene! Estos aficionados ticos no se perdieron el duelo ante Honduras para apoyar a su selección.
¡Ambientazo! Así llegó este aficionado al Estadio Morazán a horas del inicio del partido.
Un colorido ambiente en San Pedro Sula: los aficionados confían en un resultado positivo en las Eliminatorias.