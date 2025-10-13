Romell Quioto marcó el tercero y encaminó la goleada de Honduras

Tegucigalpa, Hondurs.

La Selección de Honduras vive una noche inspirada ante Haití en la jornada 4 de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026, y uno de los momentos clave del primer tiempo fue el tercer gol anotado por Romell Quioto, quien supo aprovechar un rebote dentro del área para poner el 3-0 a favor de la Bicolor. El tanto llegó en el cierre de una primera parte de seguimiento para los dirigidos por Reinaldo Rueda.

La jugada nació en los pies de Andy Najar, quien con su característico despliegue ofensivo se proyectó por la banda y sacó un potente disparo que obligó al arquero haitiano a intervenir. Sin embargo, el rechazo corto quedó en una zona peligrosa y fue entonces cuando Quioto apareció con decisión de enviar el balón al fondo de la roja con un remate certero, imposible para el portero rival.

El gol de Quioto no solo amplió la ventaja en el marcador, sino que también reforzó el dominio anímico de Honduras sobre un Haití que no encontró respuestas ni en defensa ni en ataque.