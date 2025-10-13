  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Microbióloga enamora, dos esposas de jugadores sorprenden, ¿qué pasó con Tyson?

Las imágenes del ambiente en el estadio Nacional con motivo del Honduras vs Haití por las eliminatorias de Concacaf.

  • 13 de octubre de 2025 a las 16:59 -
  • German Alvarado
Microbióloga enamora, dos esposas de jugadores sorprenden, ¿qué pasó con Tyson?
1 de 21

Bellezas y lindo ambiente en el estadio Nacional previo al Honduras vs Haití por las eliminatorias de Concacaf.

 Fotos Marvin Salgado, Mauricio Ayala y Emilio Flores
Microbióloga enamora, dos esposas de jugadores sorprenden, ¿qué pasó con Tyson?
2 de 21

El fervor se hizo presente desde temprano en las calles de Tegucigalpa debido al partido de la selección nacional de Honduras.

Microbióloga enamora, dos esposas de jugadores sorprenden, ¿qué pasó con Tyson?
3 de 21

Una linda chica que captamos en los alrededores del estadio Nacional Chelato Uclés.

Microbióloga enamora, dos esposas de jugadores sorprenden, ¿qué pasó con Tyson?
4 de 21

La Selección Nacional de Honduras al momento de arribar al estadio Nacional Chelato Uclés.

Microbióloga enamora, dos esposas de jugadores sorprenden, ¿qué pasó con Tyson?
5 de 21

La plantilla de Haití arribó bien resguardada por elementos de la Policía Nacional.

Microbióloga enamora, dos esposas de jugadores sorprenden, ¿qué pasó con Tyson?
6 de 21

Sirey Morazán no podía faltar y llegó acompañada junto a su madre.

Microbióloga enamora, dos esposas de jugadores sorprenden, ¿qué pasó con Tyson?
7 de 21

Una hermosa aficionada hondureña que llegó desde muy temprano.
Microbióloga enamora, dos esposas de jugadores sorprenden, ¿qué pasó con Tyson?
8 de 21

La esposa de Jorge Álvarez con el dorsal 23 junto a una amiga al momento de ingresar al estadio Nacional.

Microbióloga enamora, dos esposas de jugadores sorprenden, ¿qué pasó con Tyson?
9 de 21

Annie Córdova, esposa de Luis Palma, presente en el estadio.
Microbióloga enamora, dos esposas de jugadores sorprenden, ¿qué pasó con Tyson?
10 de 21

Ella posó para el lente de Diario LA PRENSA.

Microbióloga enamora, dos esposas de jugadores sorprenden, ¿qué pasó con Tyson?
11 de 21

Estuvo ante Costa Rica en el Morazán y hoy nuevamente apoyó a la H en Tegucigalpa.

Microbióloga enamora, dos esposas de jugadores sorprenden, ¿qué pasó con Tyson?
12 de 21

Una pareja ya instalada en el sector de silla.

Microbióloga enamora, dos esposas de jugadores sorprenden, ¿qué pasó con Tyson?
13 de 21

En familia llegaron para alentar a la seleccíón de Honduras.

Microbióloga enamora, dos esposas de jugadores sorprenden, ¿qué pasó con Tyson?
14 de 21

No importa la edad: La afición hondureña se hizo presente al estadio Nacional.

Microbióloga enamora, dos esposas de jugadores sorprenden, ¿qué pasó con Tyson?
15 de 21

Otra hermosa señorita al momento de arribar al estadio.
Microbióloga enamora, dos esposas de jugadores sorprenden, ¿qué pasó con Tyson?
16 de 21

Dos chicas junto a un joven en las afueras del recinto deportivo de la capital.
Microbióloga enamora, dos esposas de jugadores sorprenden, ¿qué pasó con Tyson?
17 de 21

Una hermosa joven que cautivó en el estadio Nacional con el Honduras vs Haití.
Microbióloga enamora, dos esposas de jugadores sorprenden, ¿qué pasó con Tyson?
18 de 21

Ella es Alejandra Ruiz, hermosa microbióloga que llegó para alentar a la H. Ella en su momento también fue presentadora y reina de belleza.

Microbióloga enamora, dos esposas de jugadores sorprenden, ¿qué pasó con Tyson?
19 de 21

Alejandra junto a su linda amiga posando para nuestro lente.
Microbióloga enamora, dos esposas de jugadores sorprenden, ¿qué pasó con Tyson?
20 de 21

Tyson Núñez sorprendió al llegar al estadio Nacional. Resulta que el exgoleador estuvo como comentarista deportivo.
Microbióloga enamora, dos esposas de jugadores sorprenden, ¿qué pasó con Tyson?
21 de 21

Una edecán que robó suspiros ya dentro del estadio.
Cargar más fotos