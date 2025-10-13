  1. Inicio
Tabla posiciones eliminatorias Concacaf: Honduras se acerca al Mundial y la virtual eliminada

La Selección de Honduras recuperó el liderato del Grupo C con su triunfo sobre Haití y Costa Rica vuelva a la vida.

Así marcha la tabla de posiciones de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Honduras dio un paso importante rumbo al Mundial United 2026 tras golear este lunes por 3-0 a Haití, en el partido correspondiente a la cuarta jornada de las eliminatorias de la Concacaf, en el estadio Nacional Chelato Uclés.

La selección hondureña que dirige Reinaldo Rueda se reivindicó del tropiezo del jueves pasado cuando empató 0-0 contra Costa Rica en el estadio Morazán, resultado que dejó dudas y provocó críticas por parte de la afición catracha.

La historia fue diferente frente a los haitianos. De entrada la Bicolor se hizo sentir y al primer tiempo se fue con ventaja de tres goles que fueron marcados por Rigoberto Rivas, Antony 'Choco' Lozano y Romell Quioto.

Honduras volvió al camino triunfal para recuperar el primer lugar de la tabla de posiciones del Grupo C de las eliminatorias mundialistas con 8 puntos, bajando a Haití del liderado. Y ahora el segundo puesto tiene nuevo dueño.

Costa Rica escaló a la segunda plaza de la clasificación, los ticos volvieron a la vida tras recetarle una paliza a Nicaragua, que está virtualmente eliminada de la Copa del Mundo.

La selección costarricense de Miguel 'Piojo' Herrera llegó a seis puntos, se puso a dos de Honduras, mientras que Nicaragua está en el último lugar con apenas una unidad.

TABLA DE POSICIONES ELIMINATORIAS DE CONCACAF:

