Tabla posiciones eliminatorias Concacaf: Honduras se acerca al Mundial y la virtual eliminada

La selección hondureña que dirige Reinaldo Rueda se reivindicó del tropiezo del jueves pasado cuando empató 0-0 contra Costa Rica en el estadio Morazán, resultado que dejó dudas y provocó críticas por parte de la afición catracha.

Honduras dio un paso importante rumbo al Mundial United 2026 tras golear este lunes por 3-0 a Haití , en el partido correspondiente a la cuarta jornada de las eliminatorias de la Concacaf , en el estadio Nacional Chelato Uclés.

La historia fue diferente frente a los haitianos. De entrada la Bicolor se hizo sentir y al primer tiempo se fue con ventaja de tres goles que fueron marcados por Rigoberto Rivas, Antony 'Choco' Lozano y Romell Quioto.

Honduras volvió al camino triunfal para recuperar el primer lugar de la tabla de posiciones del Grupo C de las eliminatorias mundialistas con 8 puntos, bajando a Haití del liderado. Y ahora el segundo puesto tiene nuevo dueño.

Costa Rica escaló a la segunda plaza de la clasificación, los ticos volvieron a la vida tras recetarle una paliza a Nicaragua, que está virtualmente eliminada de la Copa del Mundo.



La selección costarricense de Miguel 'Piojo' Herrera llegó a seis puntos, se puso a dos de Honduras, mientras que Nicaragua está en el último lugar con apenas una unidad.

