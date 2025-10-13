Cabo Verde: locura total tras clasificar a su primer Mundial y festejos a lo Real Madrid

Cabo Verde vivió este lunes 13 de octubre una jornada de emoción y euforia nacional tras lograr por primera vez en su historia la clasificación para un Mundial, el de Norteamérica 2026. ¡Los festejos fueron una locura!
La Selección de Cabo Verde derrotó por goleada 3-0 a Esuatini en el Estadio Nacional de Praia y así aseguró su presencia en el Mundial United 2026.
Antes de la hazaña, los jugadores de Cabo Verde se dejaron querer al visitar uno de los mercados de la ciudad de Praia y demostraron la unión que había con el pueblo caboverdiano.
Los jugadores y cuerpo técnico de Cabo Verde recibiron el respaldo de la gente y ellos cumplieron con la clasificación a la Copa del Mundo.
La FIFA publicó las imágenes de los futbolistas y cuerpo técnico de Cabo Verde compartiendo con los aficionados en las horas previas al decisivo encuentro.
La fanaticada del pequeño país africano estaba muy ilusionada con ver a su equipo por primera vez en un Mundial. Y el plantel no les defraudó con una contundente goleada en la última fecha.
La afición de Cabo Verde empezó la fiesta desde temprano en el Estadio Nacional de Praia.
Pitazo final del partido y se desató la locura en el Estadio Nacional de Praia. La clasificación de Cabo Verde llegó al terminar en el primer lugar en su grupo D de las eliminatorias de la zona africana, por delante del favorito de la llave, Camerún, que quedó en segundo lugar.
Con aproximadamente 525.000 habitantes, Cabo Verde, en el puesto 70 del ranking de la FIFA, se convierte, después de Islandia, en el país menos poblado en clasificarse para un Mundial. Así celebraron los jugadores en la cancha.
La Federación Caboverdiana de Futbol no perteneció a la FIFA hasta 1986. Disputará el Mundial de 2026, en Estados Unidos, Canadá y México, con al menos a otros dos países debutantes a este nivel: Jordania y Uzbekistán, naciones que también se benefician de la expansión del torneo a 48 equipos.
Como señal de la importancia del evento en el pequeño país de 12 islas, el gobierno había decretado medio día libre para que el mayor número posible de seguidores pudiera vivir este momento tan esperado.
La fiesta se desató con cada gol de Cabo Verde. En las graderías todo era felicidad y los jugadores festejaron con la afición.
Cabo Verde, que se independizó de Portugal en 1975 y empezó a jugar las Eliminatorias recién en 2002, realizó una campaña histórica en esta clasificación para dejar atrás a Camerún, al que terminó sacándole cuatro puntos (23 contra 19) gracias al empate final de los Leones este lunes ante Angola
Tan grande es el hito para este archipiélago de diez islas y medio millón de habitantes que el gobierno local después decretó feriado nacional.
"Es el momento de celebrar", declaró a la prensa el guardameta Josimar Dias, que confesó haber "soñado con este momento desde que era un niño".
Sin grandes nombres, los "Tiburones Azules" son dirigidos por un caboverdiano, Pedro Leitão Brito, más conocido como Bubista. Esto resulta casi una rareza en el fútbol africano donde los DT son generalmente europeos
Tras el pitido final, los aficionados salieron a las calles a bailar a ritmo de reggae y de la música local. Se espera que la celebración se alargue toda la noche, con un concierto previsto en el estadio municipal.
Además de Cabo Verde, otros combinados como los de Egipto, Marruecos, Túnez, Argelia y Ghana ya tienen asegurado su billete entre los países de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que cuenta con nueve plazas y un cupo de repesca.
Hoy no se duerme en Cabo Verde. La fiesta está asegurada y los jugadores celebraron en la cancha con mucha euforia.
Llanto de emoción y felicidad en los jugadores de Cabo Verde por la gran gesta que lograron de clasificar a la Copa del Mundo por primera vez.
Los seleccionados caboverdianos festejaron la clasificación levantando sillas, lo que hizo recordar a David Alaba con el Real Madrid en la Champions League.
La celebración al estilo del Real Madrid con las sillas en el estadio. Locura total en Cabo Verde.
Cabo Verde se convirtió este lunes en el sexto país africano en conseguir su boleto para el Mundial de 2026 y en el 22º clasificado para el torneo que se jugará en Norteamérica.